MODUS Consult gehört 2020/2021 zum Inner Circle for Microsoft Business Applications

MODUS Consult, der Spezialist für Microsoft Business Applications innerhalb der Bechtle Gruppe, ist in den exklusiven Inner Circle for Microsoft Business Applications aufgenommen worden. Mitglieder zeichnen sich durch besondere Markterfolge im weltweiten Partnernetzwerk aus. In den prestigeträchtigen Inner Circle beruft die Microsoft Corporation nur ein Prozent der global stärksten Partner für Microsoft Business Applications.

MODUS Consult ist in ständigem Austausch mit Microsoft und liefert wichtige Ansatzpunkte, um Microsoft Dynamics 365 zielgerichtet weiterzuentwickeln. Im Gegenzug erhält der Branchenspezialist für die Fertigungsindustrie Informationen über technische Neuerungen bei Microsoft zu einem sehr frühen Zeitpunkt und kann sie direkt an Kunden weitergeben ? ein echter Mehrwert.

?Jedes Jahr ehren wir Microsoft Business Applications-Partner weltweit für deren Innovationen und Kundenerfolg,? sagte Cecilia Flombaum, Microsoft Business Applications Ecosystem Lead, anlässlich der Verleihung auf der Microsoft Inspire im Juli 2020. ?Wir ehren Bechtle und MODUS Consult besonders für ihre herausragenden Leistungen für die gesamte Microsoft Cloud Plattform und das hohe Committment für die unterstützen Branchen.

MODUS Consult liefert als Spezialist für Microsoft Business Applications innerhalb der Bechtle Gruppe-Kunden das umfassende Portfolio aus Microsoft Infrastruktur, Office und Microsoft Dynamics 365. Der Schwerpunkt liegt in der verarbeitenden Industrie vom Anlagen- und Maschinenbauer über Serienfertiger bis hin zur Nahrungsmittelindustrie. Seit 25 Jahren ist MODUS Consult ein Garant für verlässlichen Service rund um die Microsoft Business Applications-Plattform im Mittelstand.

?Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung?, sagte Geschäftsführer Bernhard Alsdorf. ?Sie zeigt die Erfolge, die MODUS Consult in Zusammenarbeit mit Bechtle erreicht hat und würdigt das besonders umfassende Angebot, dass in dieser Form einmalig ist.?

Geschäftsschwerpunkte der 1995 gegründeten MODUS Consult GmbH mit Hauptsitz in Gütersloh sind der Vertrieb und die branchenspezifische Anpassung der Standardsoftware Microsoft Dynamics, Qlik und ELO. Ausgerichtet auf die Anforderungen des Mittelstands und gehobenen Mittelstands bietet MODUS Consult durchgängige Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette. Diese sind vorgefertigt in Branchenlösungen für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie, den Maschinen- und Anlagenbau, die Fertigungsindustrie, Automobilzulieferer, die Möbelindustrie, das Baugewerbe und die kunststoffverarbeitende Industrie.

MODUS Consult ist Gold Certified Partner von Microsoft. Zudem ist das Unternehmen Expertise Partner von Qlik. MODUS Consult betreut als Full-Service-Anbieter mehr als 1.000 Kunden aus Fertigung, Handel und Dienstleistung. International verfügt MODUS Consult über jahrelange Erfahrung und ein professionelles Partnernetzwerk, so dass Unternehmen weltweit von den ERP-Lösungen aus Gütersloh profitieren können.

MODUS Consult ist ein Unternehmen der Bechtle Gruppe und mit insgesamt über 300 Mitarbeitern auch in Niederlassungen an den Standorten Bonn, Nürnberg, Mönchengladbach, Neckarsulm, Stuttgart und Villingen-Schwenningen vertreten.