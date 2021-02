MoEngage wird von G2 als eines der besten Software-Unternehmen für 2021 vorgestellt

G2, die größte Bewertungsplattform für Software-Marktplätze und Dienstleistungen, zeichnet MoEngage als eines der „Top 50 Software-Produkte für Marketer“ aus

G2–s Best Software Awards bewertet die weltbesten Software-Unternehmen und -Produkte basierend auf authentischen, zeitnahen Bewertungen von echten Anwendern. MoEngage fühlt sich geehrt, von G2 als eines der besten Softwareunternehmen für 2021 ausgezeichnet zu werden – eine Leistung, die nur durch die Zustimmung seiner Nutzer erreicht werden kann. MoEngage ist auf Platz 42 der Liste der besten Produkte für Vermarkter weltweit und auf Platz 10 in Indien platziert.

„Die Verbraucher von heute verlangen ein konsistentes, personalisiertes und immer verfügbares Erlebnis über mehrere Geräte und Touchpoints hinweg. Sie wünschen sich kontextbezogene Inhalte von Marken, im Moment des Engagements, auf dem Kanal, den sie bevorzugen. „, sagte Raviteja Dodda Mitbegründer und CEO von MoEngage. „Bei MoEngage konzentrieren wir uns darauf, die Customer-Engagement-Plattform von morgen zu entwickeln, um unseren Kunden zu helfen, bei ihren Customer-Engagement-Strategien einen Schritt voraus zu sein. Es ist eine Ehre, auf der Liste der G2–s Best Software Awards nach den Bewertungen der Anwender anerkannt zu werden, was unsere Strategie und unser Engagement für unsere Kunden unterstreicht.“

Im Jahr 2020 sammelte G2 fast eine Viertelmillion neue Softwarebewertungen. Diese Bewertungen wurden von fast 40 Millionen Menschen gelesen und haben unzählige B2B-Kaufentscheidungen beeinflusst. G2 analysierte jede neue Bewertung aus dem Jahr 2020, die jeweils von einer realen Person überprüft wurde, um die Legitimität sicherzustellen, um eine Reihe von „Best Software“-Listen für 2021 zu erstellen.

„Seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahr 2014 sind wir extrem auf den Erfolg unserer Kunden fokussiert“, sagt Ravi. „Wir fühlen uns geehrt, in die G2-Liste der besten Softwareunternehmen aufgenommen zu werden, insbesondere weil sie die Stimme der Kunden in diesem Bereich repräsentiert. Vielen Dank an alle unsere Kunden, die uns immer wieder zu Innovationen inspirieren.“

„Dies ist keine subjektive Liste, die auf den Meinungen einiger weniger Leute basiert“, erklärt G2-CEO Godard Abel. „Mit dem höchsten Traffic und Engagement, der größten Auswahl an Produkten und Dienstleistungen und der höchsten Datenqualität analysiert G2 mehr als 4 Millionen Datenpunkte, um zu bestimmen, welche Produkte und Unternehmen es auf die Liste schaffen.“

Lesen Sie die kompletten G2 Best Of Listen hier. Für weitere Informationen oder um eine Demo zu planen, besuchen Sie bitte http://www.moengage.com/

Kriterien: Die Gewinner wurden anhand von Bewertungen ermittelt, die zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 2020 auf G2.com hinterlassen wurden. Alle Scores werden mit den Algorithmen von G2 berechnet, auch für Zufriedenheit und Marktpräsenz. Um Erklärungen hierzu im Detail zu erhalten, klicken Sie bitte hier (https://research.g2.com/g2-scoring-methodologies) .

Quelle: MoEngage News (https://www.moengage.com/in-the-news/moengage-recognized- by-g2-as-one-of-the-2021-best-software-companies/?&utm_campaign=g2bestsoftware20 21&utm_medium=paid&utm_source=prnewswire)

Informationen zu MoEngage

MoEngage ist eine erkenntnisorientierte Customer Engagement Plattform, die für kundenbegeisterte Marketer und Produktverantwortliche entwickelt wurde. MoEngage ermöglicht Hyper-Personalisierung in großem Umfang über mehrere Kanäle wie Mobile Push, E-Mail, In-App, Web Push, On-Site-Nachrichten und SMS. Mit KI-gestützter Automatisierung und Optimierung können Marken das Publikumsverhalten analysieren und Verbraucher mit personalisierter Kommunikation an jedem Touchpoint in ihrem Lebenszyklus ansprechen. Mehr als 1.000+ Marken in 35 Ländern nutzen MoEngage, um jeden Monat 50 Milliarden Nachrichten an 500 Millionen Konsumenten zu versenden. MoEngage wird im Gartner Magic Quadrant Report 2020 und im G2 2020 Summer and Fall Report als führend eingestuft und ist ein „Strong Performer“ in der Forrester Wave for Mobile Engagement Automation, Q3 2020. MoEngage hat Niederlassungen in neun Ländern und wird von namhaften Investoren wie Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Helion Ventures, Exfinity Ventures und Venture East unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.moengage.com/ .

