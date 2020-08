Mohamed Ali Oukassi hilft mit eBakery Onlineshop-Betreibern auf die Sprünge

Mit seinerAgentur eBakery im Segment des immer größer-werdenden E-Commerce, ist der Unternehmer Mohamed Ali Oukassi kein Unbekannter. Als Profi auf diesem Gebiet bietet er seinen Kunden im Bereich Multichannel-Marketing alles an, was heutzutage von Unternehmen aller Sparten und Branchen im Onlinehandel benötigt wird, um als selbstständiger Unternehmer online und im Onlinemarketing nebst der jeweiligen Strategien erfolgreich sein zu können und sich vor allem bei der stark anwachsenden Konkurrenz behaupten zu können.

Der Bereich E-Commerce ist im Kommen und wird stärker denn je von Verbrauchern in Anspruch genommen und auch als eine weiteres zusätzliches Standbein neben dem des Offline-Umsatzes von mehr und mehr Händlern wahrgenommen. Unter anderem als Vermittler zwischen dem Offlinemarkt und dem Onlinemarkt fungiert der Unternehmer Mohamed Ali Oukassi. Mit cleveren Marketingstrategien und Ideen kann der erfolgreiche Unternehmer auf ein breites Spektrum an Know-how zurückgreifen und verfügt über eine Jahre-lange Erfahrung in Verbindung mit bereits zufriedenen Kunden.

E-Commerce gehört die Zukunft

Als erfahrener E-Commerce Berater konnte Mohamed Ali Oukassi schon sehr früh seinen Kunden hilfreich zur Seite zu stehen. Und diese Erfahrungswerte sind für jedes Unternehmen letztlich wichtig, welches sich dazu entschließt, noch erfolgreicher und aktiver im E-Commerce tätig werden zu können und den Nutzen aus dem Know-How des Unternehmers Oukassi mit einfließen zu lassen. Innovationsgeschwindigkeit ist wichtig und desto ideenreicher das Projekt angegangen wird, umso besser. Viele Onlinehändler, die noch nicht wirklich ihr ganze Volumen ausgeschöpft haben, können ebenso vom Wissen Mohamed Ali Oukassis profitieren, wie auch bereits etablierte Firmen / Unternehmen.

Das Wichtigste für mehr Erfolg ist ein echter und klarer Überblick. Mit einem guten und sicheren ERP-System erstellt Mohamed Ali Oukassi das Passende zu den Bedürfnissen des Kunden bereit. Auch die Überprüfung sowie Optimierung eines bestehenden ERPs gehört zum Aufgabengebiet des Profis. Mohamed Ali Oukassi kann auf seinen Erfahrungsschatz in Bezug auf Warehouse-Management, ERP-Softwarelösungen und Onlinemarketing zurückgreifen und erfolgreiche Strategien entwickeln.

Multichannel-Strategien und Onlineshop-Beratungen

Mohamed Ali Oukassi sah sich schon während seiner Studiumszeit (VWL und Psychologie) dem Onlinehandel und dessen Optimierung hingezogen und agierte und realisierte in dieser Zeit kleine Projekte. Nachdem der Erfolg hier nicht lange auf sich warten ließ und der Gedanke dies auch professionell und beruflich ausüben zu können, ließ ihn dazu übergehen, das Unternehmen eBakery auf die Beine zu stellen. Die Erfahrung in der Warenwirtschaft in diesem Sektor verhalfen zum weiteren Erfolg. Dies zeichnete sich schon sehr prägnant bei seinem Facebookauftritt “JTL User Community” ab. Der rege Austausch in dieser Gruppe sprach für sich und die Taktik und Vorgehensweise von Mohamed Ali Oukassi mit seinen Strategien gingen auf. Die Nachfrage stieg und seine Live-Videos und Interviews auf Facebook mit den Größen des E-Commerce wurden immer beliebter in der Szene und etliche User und Interessierte schauen sie sich mittlerweile an.

Mit außerordentlich wertvollen wie in der direkten Anwendung hilfreichen Tipps für Onlinehändler und Shopbetreiber, die weitergegeben werden, ist diese Community sehr erfolgreich am Start. Seit 2013 ist Mohamed Ali Oukassi nun Inhaber und Betreiber der erfolgreichen E-Commerce Agentur eBakery. Mit strukturierter Implementierung passender Software, hat der Unternehmer mittlerweile über 100 ERP-Projekte vorzuweisen, die er erfolgreich für seine Kunden umsetzen konnte.