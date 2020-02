MOMENTUM erweitert sein Anlageportfolio um Luxus-Uhren und exklusive Immobilien!

Hamburg 17. Februar 2020. Das Fin-Tech Unternehmen MOMENTUM aus Hamburg kündigt auf seiner Investmentplattform für exklusive alternative Anlageprojekte eine Portfolioerweiterung an. Zukünftig sollen neben klassischen und limitierten Automobilen auch Investitionen in ausgewählte Luxus-Uhren und exklusive Immobilien über die Investmentplattform www.momentum.investments möglich sein.

Erst kürzlich gingen die ersten beiden Automobilprojekte, ein Ferrari Monza SP1 und ein Ferrari SF90 Stradale, auf der Investmentplattform des Fin-Tech Unternehmens online. Knapp einen Monat später gibt es wieder Neuigkeiten auf der Website des Unternehmens. MOMENTUM erweitert das Anlageportfolio um Luxus-Uhren und exklusive Immobilien. Genaue Daten bezüglich der Liveschaltung bleiben vorerst noch geheim, jedoch zeigt sich, dass MOMENTUM seine Alleinstellung auf dem Sektor der exklusiven alternativen Geldanlagen weiter ausbaut. MOMENTUM soll zukünftig europaweit DIE Plattform für exklusive Alternative-Anlageprodukte sein und es Anlegern ermöglichen, in ausgewählte „Collectible Assets“ zu investieren, welche bis dato nur sehr wohlhabenden Investoren vorbehalten waren.

Die Wertsteigerungen ausgewählter Luxus-Uhren sind unbestritten, diese werden ähnlich wie bei Automobilen durch die Exklusivität des Herstellers, die hohe Handwerkskunst und die Limitierung einzelner Modelle erzielt. Diese Art von Investment für alle Anleger zu demokratisieren, ist für das MOMENTUM Team der nächstlogische Schritt, da man hier, wie im Automobilsektor, über ein gutes Netzwerk sowie über die nötige Liquidität verfügen muss, um an diesen Wertanlagen partizipieren zu können. Luxus-Uhren erfreuen sich aktuell großer Beliebtheit; leisten können sich diese aber nur die wenigsten Menschen. MOMENTUM ermöglicht es allen Anlegern, monetär an der Wertsteigerung einer Luxus-Uhr zu partizipieren und als Teil der MOMENTUM Community zumindest vorerst einen Anteil an einer Luxus-Uhr zu besitzen.

Der zweite neue Bereich bei MOMENTUM sind Immobilien, ein Bereich, der im Crowdinvesting nicht direkt neu, aber äußerst beliebt ist. Investmentplattformen für Immobilien boomen aktuell.

Hier hebt sich MOMENTUM durch die eingesetzte Finanzierungsstruktur und die Exklusivität der Immobilien von den schon bestehenden Plattformen deutlich ab. Bei MOMENTUM stehen generell Investoren und Unabhängigkeit im Fokus. Daher wird bei allen auf der Plattform angebotenen Anlageprojekten ganz bewusst kein vorrangiges Fremdkapital für die Projektfinanzierung aufgenommen. Somit bleiben die Investoren und MOMENTUM selbst die einzigen Finanziers. Das senkt das Ausfallrisiko des Investments enorm.

Üblicherweise werden gerade Immobilienprojekte auf den gängigen Plattformen zu einem signifikanten Teil mit vorrangigen Bankdarlehen finanziert. Diese werden in wirtschaftlichen Notlagen zuerst bedient, bevor Sie als Investor einen Rückfluss erwarten können.

Die von MOMENTUM angewandte Finanzierungsstruktur, bei welcher ganz bewusst auf vorrangiges Fremdkapital verzichtet wird, ist in dieser Form aktuell einmalig. Der Grund hierfür ist, dass das Kapital von Investoren für Projektentwickler wesentlich teurer ist als Kapital von der Bank.

Die Finanzierungsstruktur von MOMENTUM senkt das Ausfallrisiko für Investoren enorm, da es so keine anderen vorrangigen Gläubiger gibt, trotz Nachrangdarlehen. Der zweite Unterschied sind die Immobilien selbst. Hierbei handelt es sich ausschließlich um sehr exklusive Immobilien in den gefragtesten Lagen, z.B. um Reetdach Villen in Kampen auf Sylt, imposante Hamburger Stadtvillen direkt an der Alster oder einem Penthouse in Monaco.

MOMENTUM ist es besonders wichtig, in allen Bereichen des Angebotsportfolios den Investoren größtmögliche Sicherheit einhergehend mit maximaler Transparenz zu bieten. Um dies zu realisieren, nimmt MOMENTUM sogar höhere Kosten für Kapital zur Projektfinanzierung in Kauf.

Allein um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden und einen hohen Qualitätsstandart garantieren zu können, wird es zukünftig auch weiterhin in allen Portfoliobereichen nur hauseigene Projekte von MOMENTUM geben.