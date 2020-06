Monaco: der 11. Globale Family Office Investitions-Gipfel von Anthony Ritossa

Gastgeber und Veranstalter ist das Ritossa Family Office, ein 600 Jahre altes Familienunternehmen aus der Zeit des venezianischen Reiches, das tief mit Europa und dem Nahen Osten verbunden ist.

Dies ist die 11. Veranstaltung in einer Globalen Serie von Summits, die Dubai, Monaco, Riad und Miami umfassen – und zum vierten mal in Monaco zu Gast ist.

Der jüngste Gipfel in Dubai machte weltweit Schlagzeilen als bedeutendstes und einflussreichstes Family Office-Treffen aller Zeiten.

Über den Monaco Summit: Mehr als 600 Top Family Offices, prominente konglomerierte Geschäftsinhaber, Scheichs, königliche Familien, private Investmentgesellschaften, internationale Gesellschafter, Staatsfonds und Branchenfachleute aus der ganzen Welt werden sich in Monaco treffen und ein Vermögen von über 4,5 Billionen US-Dollar repräsentieren.

Es ist das weltweit größte und exklusivste Treffen von Entscheidungsträgern im Elite-Family-Office-Bereich mit einem Verhältnis der Investoren von 3:1.

Der Gipfel ist ein privates Forum, das ausschließlich von Family Offices für Family Offices, Privatinvestoren, Geschäftsinhaber, Scheichs, Mitgliedern von königlichen Familien, Finanzfamilien und deren Private Offices aus der ganzen Welt organisiert wird.

Der Gipfel bringt die weltweit führenden Experten zusammen, die darauf ausgerichtet sind, umsetzbare Strategien zur Erzielung von Renditen in einem Markt mit hoher Volatilität zu ermitteln. Der von Family Offices unterstützte Gipfel bietet zwei Tage lang private Peer-to-Peer-Gespräche und grenzüberschreitendes Networking an und klärt zudem wo, wie und weshalb Sie international investieren sollten.

Über Sir Anthony Ritossa

Mit einer Familiengeschichte von sechs Jahrhunderten ist die Familie Ritossa seit Generationen mit herausragenden Investitionen verbunden.

Das Unternehmen stammt aus der italienischen Region Venetien mit tiefen Wurzeln im Nahen Osten und ist heute einer der weltweit angesehensten Führungskräfte in der Family-Office-Community mit Hauptsitz in Dubai.

Der Reichtum an Geschichte, kombiniert mit über 30 Jahren internationaler Finanzmärkte und Anlageerfahrung, macht die Summits von Sir Anthony Ritossa sehr beliebt und zu den angesehensten der Welt.

Bevor Sir Anthony das Family Office übernahm, hatte er eine herausragende Karriere an der Wall Street in New York und war in leitenden Positionen bei Barclays Capital, Morgan Stanley, Nomura, BNP Paribas und Bankers Trust tätig, die von der Deutschen Bank übernommen wurden.