Monday Consulting erreicht neuen Partnerstatus

Als Implementierungsparter steht?Monday Consulting?der e-Spirit AG bereits seit 10 Jahren mit ihrem Spezialwissen zur Seite. Aufgrund dieser erfolgreichen Zusammenarbeit hat die Partnerschaft nun einen neuen Status erreicht: Seit Januar 2021 ist Monday ?Premier Partner? für die FirstSpirit Digital Experience Platform.

Die Einordnung in die vier Partnerstufen ist abhängig vom Ausbildungs- bzw. Schulungsstand des Partners, seiner Erfahrung in der Umsetzung von FirstSpirit-Projekten sowie der Beständigkeit in der Zusammenarbeit mit e-Spirit. Außerdem werden die vertriebliche Kooperation sowie die erfolgreiche Entwicklung von gemeinsamen Lösungen als Parameter zur Einstufung berücksichtigt. Zur obersten Kategorie „Premier Partner“ der e-Spirit AG gehören mit Monday nur neun Unternehmen weltweit.

?Wir sind sehr stolz auf die gute Partnerschaft mit e-Spirit und freuen uns?sehr, diese?Zusammenarbeit nun auf ein nächstes Level heben zu können.??René Zoller, Teamleiter FirstSpirit bei der Monday Consulting?GmbH

Zusätzlich bietet die Hamburger Agentur für FirstSpirit den Formularmanager Monday Webforms in drei Editionen an und gehört somit auch zu den ?Technology Partnern? der e-Spirit AG.?Ob FirstSpirit SiteArchitect, FS ContentCreator oder der e-Spirit Cloud, der Formularmanager ermöglicht eine schnelle und einfache Erstellung von Formularen in Ihrer gewohnten Redaktionsoberfläche. Die kostenlose?Community Edition?ist für einfache Formulare bestens geeignet. Die?Standard Edition?bietet weitere Features zur Erstellung komplexer Workflows, während die?Advanced Edition?mit der Erweiterung Webforms Analytics zur stetigen Optimierung Ihrer Customer Experience beiträgt.

Mit dem Status ?Quality Approved Project? gibt Monday gemeinsam mit e-Spirit ein Qualitätsversprechen ab, auf das sich die Kunden bei der Realisierung ihres Projektes verlassen können.

Alle Informationen zu den Leistungen von Monday Consulting sind auf der?Corporate Website?zusammengefasst.

Monday Consulting meistert digitale Projekte für alle Anforderungen. Ob schlicht und funktional oder komplex und medienübergreifend: Wir bringen für unsere Kunden die Lösungen auf den Punkt. Diese bestechen durch ein durchdachtes Design, exzellenter User Experience und modernster Technik.

Monday Consulting ist ein hanseatisches Unternehmen im Herzen Hamburgs, in dem Kollegialität, Zusammenarbeit und Vertrauen großgeschrieben werden. Unser Team besteht aus Experten, die ihr Wissen mit Freude teilen und die digitale Zukunft vorantreiben. Mit dem Mix aus fachlicher Kompetenz und familiärem Flair begeistern wir große und mittelständische Unternehmen. Wir zählen auf die traditionellen kaufmännischen Werte wie Zuverlässigkeit, Qualität und Partnerschaft, um damit den Weg vom Hamburger Hafen in die digitale Welt zu beschreiten.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.monday-consulting.com, oder besuchen Sie die Produktseite zum Formularmanager Monday Webforms für CoreMedia und FirstSpirit unter www.monday-webforms.com.