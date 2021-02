Monday Consulting gewinnt Pitch für CosmosDirekt

Bereits seit 10 Jahren arbeitet Monday Consulting erfolgreich mit der Generali Deutschland AG zusammen und hat in dieser Zeit viele gemeinsame Projekte mit dem Unternehmen und den dazugehörigen Tochtergesellschaften gemeistert. Als ?Gold und Certified Partner? von CoreMedia konnte die Hamburger Agentur die Unternehmensgruppe in allen Fragen rund um die CoreMedia ContentCloud beraten und hat in einigen Projekten die gesamtheitliche technische Verantwortung übernommen. Mit diesem Know-how im Versicherungsumfeld hat sich Monday Consulting im letzten Jahr erneut in einem Pitch durchgesetzt und die neue Ausschreibung der CosmosDirekt gewonnen.

CosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und der Direktversicherer der Generali in Deutschland. Das Portfolio des in Saarbrücken ansässigen Versicherers umfasst Produkte in den Bereichen private Absicherung, Vorsorge und Geldanlage.

Die Versicherungsbranche im digitalen Wandel

Auch in der Versicherungsbranche haben die sich wandelnden Lebenswelten in den letzten Jahren zu veränderten Kundenbedürfnissen geführt. Die steigende Nutzung von Smartphones und Tablets?haben die Erwartungen und das Verhalten von Kunden längst verändert. Diesen Trend hat die CosmosDirekt bereits vor mehreren Jahren erkannt und die Chancen des Internets für sich genutzt.?Dadurch konnte sich der Versicherer frühzeitig im Markt durchsetzen und ist heute der führende Onlineversicherer in Deutschland.? CosmosDirekt ist damit einer der wenigen, die diesen Weg mit Fokus auf direkten digitalen Kundenkontakt konsequent ausbaut.

Die CosmosDirekt nimmt die Veränderung der Kundenbedürfnisse als Ansporn. Daher bereitet sich die Versicherungsgruppe frühzeitig auf die Ansprüche von morgen vor. Gemeinsam mit Monday Consulting soll in den kommenden Monaten der gesamte Online-Auftritt optimiert werden, um die Benutzerfreundlichkeit weiter zu steigern. Der Fokus liegt dabei auf der mobilen Optimierung sowie auf der fortschreitenden Personalisierung. Auch die Angleichung der jeweiligen Unterseiten und die Verbesserung der Suchfunktion gehören zu den Projektzielen. Da bislang bereits CoreMedia in der Version 9 eingesetzt wurde, soll im Zuge des Projektes außerdem ein Update auf die CoreMedia ContentCloud in der Version 10 erfolgen.

?Wir freuen uns sehr, dass unsere langjährige Zusammenarbeit mit der Generali in Deutschland nun mit CosmosDirekt?ausgebaut?wird und wir?mit unserer Expertise unterstützen dürfen,“ sagt?Andreas Bögemann, Geschäftsführer der Monday Consulting GmbH

