Monday Consulting wird Full-Service-Dienstleister des GKV-Spitzenverbandes

In einem bundesweiten Pitch des GKV-Spitzenverbandes hat sich Monday Consulting durchgesetzt und wurde als Full-Service-Dienstleister beauftragt. In den kommenden Jahren wird von der Hamburger Agentur das Online-Angebot strategisch weiterentwickelt. Zudem wird die technische Infrastruktur rund um das FirstSpirit Hybrid CMS fortlaufend aktualisiert, so dass sie auch zukünftig immer auf dem neuesten Stand der Technik ist.

Der GKV-Spitzenverband ist die zentrale Interessenvertretung der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in Deutschland und auf internationaler Ebene. Er gestaltet die Rahmenbedingungen für einen intensiven Wettbewerb um Qualität und Wirtschaftlichkeit in der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung. Die vom GKV-Spitzenverband abgeschlossenen Verträge und seine sonstigen Entscheidungen gelten für alle Krankenkassen, deren Landesverbände und damit praktisch für alle gesetzlich Versicherten. Der GKV-Spitzenverband unterstützt die Krankenkassen und ihre Landesverbände bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und bei der Wahrnehmung ihrer Interessen.

Mehr als nur ein Online-Auftritt

Um alle Bereiche der gesetzlichen Krankenversicherung und Pflegeversicherung bestmöglich abbilden zu können, umfasst das Portfolio des GKV-Spitzenverbandes aktuell zwölf Online-Auftritte. Dazu zählt zum Beispiel die Corporate Website, die Informationen zur Arbeit des GKV-Spitzenverbandes sowie alle rechtsverbindlichen Verträge, Richtlinien und sonstigen Beschlüsse zur Verfügung stellt. Das Themenportal ?GKV-Arzneimittel-Schnellinformation (GAmSi)? ist eines der wenigen öffentlich zugänglichen Portale mit interaktiven Analysemöglichkeiten zum deutschen Arzneimittelmarkt der gesetzlichen Krankenversicherung. Interessante Kennzahlen können im Sinne einer ?Self Service Analysis? grafisch aufbereitet werden.

Mithilfe des e-Magazins ?90 Prozent? bleiben Interessierte stets auf dem Laufenden, während Vertragsärzte Informationen zur Heilmittelversorgung über das GKV-Heilmittelportal beziehen können.

Die strategische Weiterentwicklung umfasst nicht nur die Technik. Auch das Design der bestehenden und zukünftigen Online-Auftritte wird weiterentwickelt, um gemeinsam mit dem GKV-Spitzenverband eine noch bessere User Experience zu ermöglichen.

?Es ist für uns ein großer Erfolg, den GKV-Spitzenverband mit unserer Expertise im Bereich Versicherungen unterstützen zu dürfen. Wir freuen uns sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit? ? Andreas Bögemann, Geschäftsführer der Monday Consulting GmbH

Monday Consulting entwirft medienübergreifende Content-Management-Systeme und optimiert so den Besucher- und Kundendialog für große und mittelständische Unternehmen.

Die Hamburger Agentur ist spezialisiert auf die Erstellung moderner Software-Lösungen und überzeugt durch CMS-Fachkompetenz, professionelle Planung sowie durchschlagendes Projektmanagement. Ob Kunden- oder Mitarbeiterportal – Content-Management-Lösungen von Monday transportieren Informationen, fördern den Dialog, vernetzen Menschen und Prozesse und generieren wertvolle Erkenntnisse über das Verhalten und die Bedürfnisse von Zielgruppen.

Weitere Informationen zum Unternehmen unter: www.monday-consulting.com