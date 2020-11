Monday Webforms – Community Edition

Mit der Community Edition bietet Monday Consulting erstmals eine kostenlose Version für Monday Webforms an. Der Formularmanager ermöglicht eine schnelle und einfache Erstellung von Formularen direkt im CoreMedia Studio oder dem FirstSpirit ContentCreator.

Monday Webforms ist mehr als nur ein?Formularmanager. Mit Webforms werden aus schwerfälligen Formularen einzigartige Kundenerlebnisse. Der eigene Webauftritt wird um professionelle HTML-Formulare erweitert, die sich optimal an das Design und die Umgebung anpassen.

Ob Kontaktformulare oder Eventregistrierungen, mit der Community Edition lassen sich Formulare für viele Anwendungsfälle im Handumdrehen erstellen.?Das Anlegen ist schnell und einfach umgesetzt. Ganz ohne Programmierkenntnisse. Die Echtzeit-Validierung unterstützt beim Einpflegen neuer Formularfelder und weist auf fehlende Informationen hin. Außerdem bietet die kostenlose Edition bereits umfangreiche Funktionen, um die Kundenkommunikation zu automatisieren.

?Mit der Community Edition können Kunden erfahren, wie viel Einfluss professionelles Formularmanagement auf den Unternehmenserfolg hat.?Es erspart nicht nur viel Arbeit und vereinfacht die Prozesse in Unternehmen, sondern verstärkt auch die Kundenbeziehung?, sagt Dirk Schrödter, Geschäftsführer von Monday Consulting.

Monday Webforms bietet neben der kostenlosen Community Edition noch zwei weitere Varianten an. Mit der Standard Edition lassen sich Produktfinder, mehrseitige Kundenumfragen und komplexe Workflows übersichtlich darstellen. Eine große Bandbreite an Bedingungen und Funktionen sorgt dabei für gezielte Kundenführung. Die Advanced Edition enthält zusätzlich die Erweiterung durch Webforms Analytics. Dieses Tool dient der optimalen Auswertung der Daten und bietet eine Vielzahl an Filterungsmöglichkeiten. Durch die übersichtliche Darstellung können Optimierungspotenziale im Formular schnell erkannt und genutzt werden.?Auf diese Weise lässt sich eine einzigartige Customer Experience ganz nach den Wünschen des Kunden erschaffen.

Auf der neuen Monday Webforms?Produktwebsite?können Sie die Editionen übersichtlich miteinander vergleichen und alle Details einsehen. Außerdem finden Sie hier Erklärvideos zur Nutzung des Formularmanagers und den verschiedenen Funktionen von Monday Webforms.

Monday Consulting meistert digitale Projekte für alle Anforderungen. Ob schlicht und funktional oder komplex und medienübergreifend: Wir bringen für unsere Kunden die Lösungen auf den Punkt. Diese bestechen durch ein durchdachtes Design, exzellenter User Experience und modernster Technik.

Monday Consulting ist ein hanseatisches Unternehmen im Herzen Hamburgs, in dem Kollegialität, Zusammenarbeit und Vertrauen großgeschrieben werden. Unser Team besteht aus Experten, die ihr Wissen mit Freude teilen und die digitale Zukunft vorantreiben. Mit dem Mix aus fachlicher Kompetenz und familiärem Flair begeistern wir große und mittelständische Unternehmen. Wir zählen auf die traditionellen kaufmännischen Werte wie Zuverlässigkeit, Qualität und Partnerschaft, um damit den Weg vom Hamburger Hafen in die digitale Welt zu beschreiten.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.monday-consulting.com, oder besuchen Sie die Produktseite zum Formularmanager Monday Webforms für CoreMedia und FirstSpirit unter www.monday-webforms.com.