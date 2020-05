Mota Ventures unterzeichnet Absichtserklärung zur Übernahme von Unified Funding LLC



Der Marktführer im Bereich Internethandel verzeichnete im Jahr 2019 Kundentransaktionen im Wert von 96,5 Millionen Dollar

CSE: MOTA

FWB: 1WZ:GR

OTC: PEMTF

VANCOUVER, BC, KANADA (22. Mai 2020) – Mota Ventures Corp. (CSE:MOTA FWB: 1WZ:GR OTC: PEMTF) (das Unternehmen) gibt mit großer Freude bekannt, dass das Unternehmen am 21. Mai 2020 eine Absichtserklärung (die LOI) zur Bewertung der Übernahme (die geplante Transaktion) der Firma Unified Funding, LLC (Unified) unterzeichnet hat. Die im Jahr 2015 gegründete Firma Unified hat seit ihrem Bestehen eine Datenbank mit über einer Million Kunden aufgebaut und Kundentransaktionen im Wert von mehr als 375.000.000 kanadischen Dollar ermöglicht. Mit ihrer urheberrechtlich geschützten Technologie als Motor hat die Firma Unified eine Internethandels-Plattform eingerichtet, die sie über Datenanalysen, Kundengewinnungsstrategien und Supply Chain Management bei der Markenskalierung und beim Erreichen angepeilter Ertragsziele unterstützt. Seit der Firmengründung durch Partner, die gemeinsam über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in Internethandel und Technologie verfügen, hat sich Unified rasch zu einem beeindruckenden Unternehmen entwickelt, das eine rasche Expansion im Markt für natürliche Gesundheitsprodukte anstrebt. Die vielfältig ausgerichtete Plattform von Unified erzielt Umsätze aus Lizenz-, Marketing- und Produkterfüllungsgebühren. Die Firma unterstützt Marken in den Marktsegmenten Hautpflege, ätherische Öle, Männergesundheit, Gewichtsmanagement und CBD, darunter auch Motas vor Kurzem auditierte Marke Natures Exclusive. Die in dieser Pressemeldung angegebenen Zahlenwerte wurden von US-Dollar in kanadische Dollar umgewandelt; dabei wurde der Wechselkurs der Bank of Canada bei Geschäftsschluss am 22. Mai 2020 herangezogen (1,00 USD : 1,3892 CAD).

Eine Transaktion mit Unified ist ein weiterer Schritt auf unserem Expansionskurs als internationales E-Commerce-Unternehmen. Mota braucht diese Plattform und ihre Mitarbeiter, um Marken wie Natures Exclusive – die wir im Januar 2020 von Unified erworben haben – auf den Markt zu bringen und auszubauen. Unified hat eine umfassende Plattform für den Internethandel entwickelt, die sich hervorragend für natürliche Gesundheitsprodukte eignet. Durch die Einbindung der Plattform und der dafür verantwortlichen Mitarbeiter sind wir in der Lage, rasch neue Produkte zu lancieren und in neue Marktsegmente bzw. Märkte für natürliche Gesundheitsprodukte zu expandieren, freut sich Ryan Hoggan, CEO des Unternehmens.

Unified stellt den Markenunternehmen nicht nur seine umfassende Technologieplattform für den Internethandel zur Verfügung, sondern unterstützt diese auch bei der Umsetzung und Skalierung von Strategien zur Neukundengewinnung. Über ein internationales Netzwerk von Medienpartnern ist Unified in der Lage, sich detailliert über Markttrends zu informieren und diese als Richtungsgeber für die Entwicklung ertragsstarker Produktinnovationen und Marketingstrategien zu nutzen.

Mit Unterstützung eines Teams aus Experten für Datenanalyse, strategische Kundenakquise und Supply Chain Management, das die rasche Expansion vieler natürlicher Gesundheitsmarken mitverantwortet, haben wir eine wirklich umfassende Plattform für den Internethandel geschaffen. Wir hoffen, dass eine Transaktion mit Mota unseren Konzern dabei unterstützen wird, mit seinen Kompetenzen in weitere globale Märkte zu expandieren, neue natürliche Gesundheitsmarken aufzubauen und noch mehr Kunden zu gewinnen. Motas Zugang zu den Kapitalmärkten und die Beschaffung von Wachstumskapital für die Finanzierung der Kundenakquise ist für uns ein entscheidender Vorteil, der uns eine rasche Skalierung, Diversifizierung und Expansion in neue wachstumsstarke Produktnischen ermöglicht, weiß Kevin Keranen, Chairman von Unified.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass in der mit Unified abgeschlossenen Absichtserklärung die Bedingungen der geplanten Transaktion nicht festgehalten sind, und dass solche Bedingungen auch nicht finalisiert wurden. Der Abschluss der geplanten Transaktion ist an eine Reihe von Vorbedingungen geknüpft, wie etwa eine positive Due-Diligence-Prüfung, die Verhandlung über die finalen Dokumente und der Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die geplante Transaktion kann erst finalisiert werden, wenn diese Vorbedingungen erfüllt wurden. Es kann auch nicht garantiert werden, dass die geplante Transaktion überhaupt zum Abschluss gebracht wird.

Es ist nicht zu erwarten, dass die geplante Transaktion im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze sowie der Statuten der kanadischen Börse (Canadian Securities Exchange) zu grundlegenden Änderungen für das Unternehmen oder zu einer Änderung in den Besitzverhältnissen des Unternehmens führen wird. Sobald weitere Informationen über die Begutachtung von Unified und die geplante Transaktion vorliegen, wird das Unternehmen darüber berichten.

Über Mota Ventures Corp.

Mota ist ein etabliertes E-Commerce-Unternehmen, das Verbrauchern in den Vereinigten Staaten und Europa direkt ein breites Spektrum von CBD-Produkten anbietet. In den Vereinigten Staaten verkauft das Unternehmen über seine Marke Natures Exclusive CBD-Hanföl-Rezepturen, die aus in den USA angebautem Hanf gewonnen und formuliert wurden. In Europa werden die preisgekrönten 100 % biologischen CBD-Öle und Kosmetika seiner Marke Sativida in Spanien, Portugal, Österreich, Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich vertrieben. Mota Ventures strebt auch den Erwerb von umsatzgenerierenden CBD-Marken und Betrieben in Europa und in Nordamerika an, um ein internationales Vertriebsnetz für CBD-Produkte aufzubauen. Die kostengünstige Produktion, gepaart mit internationalen, direkt an den Kunden gerichteten Vertriebskanälen, wird die Grundlage für den Erfolg von Mota Ventures darstellen.

Über Unified Funding LLC

Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 durch Partner, die gemeinsam über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in Internethandel und Technologie verfügen, hat sich die Firma Unified rasch zu einer beeindruckenden Organisation entwickelt, die im Markt für natürliche Gesundheitsprodukte eine ambitionierte Expansion anstrebt. Mit ihrer urheberrechtlich geschützten Technologie als Motor hat die Firma eine Internethandels-Plattform eingerichtet, die sie über Datenanalysen, Kundengewinnungsstrategien und Supply Chain Management bei der Markenskalierung und beim Erreichen angepeilter Ertragsziele unterstützt. Nähere Informationen zu Unified finden Sie unter https://www.unifiedbrandlab.com/.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

MOTA VENTURES CORP.

Ryan Hoggan

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen werden die Leser ersucht, sich an Joel Shacker, President des Unternehmens, unter der Telefonnummer 604.423.4733 oder per E-Mail an IR@motaventuresco.com oder www.motaventuresco.com zu wenden.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung, die von der Unternehmensführung erstellt wurde.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Dazu gehören Aussagen über die geplante Übernahme von Unified; seine Pläne, eine vertikal integrierte globale CBD-Marke zu werden; seine Pläne, Cannabis zu kultivieren und zu extrahieren, um CBD- und hochwertige CBD-Mehrwertprodukte in Lateinamerika für den Vertrieb im In- und Ausland herzustellen; und seine Pläne, umsatzgenerierende CBD-Marken und -Betriebe in Europa und Nordamerika zu erwerben. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!