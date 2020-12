Mountain Valley MD beantragt beschleunigte Patentprüfung für solubilisiertes Ivermectin



VANCOUVER, B.C. – 24. Dezember 2020 – Mountain Valley MD Holdings Inc. (das Unternehmen oder MVMD) (CSE: MVMD) (FWB:20MP) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beim Patentamt der Vereinigten Staaten (United States Patent and Trademark Office/USPTO) eine beschleunigte Patentprüfung für sein Verfahren zur Solubilisierung eines makrozyklischen Laktons beantragt hat.

Unterstützend zu seinem Ansuchen auf ein beschleunigtes Patentprüfverfahren hat das Unternehmen dem USPTO neue Formulierungsanalysen verschiedener verdünnter Konzentrationen seines Produkts Quicksol Ivermectin in Lösung vorgelegt. Das Unternehmen hatte für eine beschleunigte Erstellung und Validierung des Datenmaterials durch eine externe Auftragsforschungsorganisation gesorgt.

Zuvor hatte das Unternehmen bestätigt, dass es in der Lage ist, das Antiparasitikum Ivermectin ohne den Einsatz von organischen Lösungsmitteln hochgradig wasserlöslich zu machen und damit die Wasserlöslichkeit des Präparats um das knapp 5.000-fache zu erhöhen. Darüber hinaus konnte das Unternehmen die anfängliche Sicherheit und verbesserte Wirksamkeit in der präklinischen Validierung durch eine führende externe präklinische Auftragsforschungsorganisation (CRO) bestätigen. Die präklinischen Studien haben bestätigt, dass sich die pharmakokinetischen Eigenschaften und die Wirksamkeit von Ivermectin signifikant verbessern, wenn der Wirkstoff anstelle der gängigen oralen und subkutanen Verabreichung mit Hilfe der Quicksome- und Quicksol-Technologien verabreicht wird.

Die Löslichkeitstechnologie von MVMD, die auf das Ivermectin-Medikament angewandt wird, ist weltweit die einzige Form, bei der ausschließlich Arzneimittelträger verwendet werden, die derzeit von der US Food and Drug Administration (FDA) zugelassen sind. Damit ist MVMD ein führender Kandidat für die Injektion beim Menschen und sublinguale Anwendungen sowie aufgrund seiner niedrigen Viskosität für eine wesentlich breitere Anwendung in der Tierhaltung und bei der Behandlung von Haustieren.

Ungeachtet der Medienberichterstattung über die Einführung des COVID-19-Impfstoffs halten wir es für wichtig, den Menschen begreiflich zu machen, dass ein großer Prozentsatz der Weltbevölkerung aufgrund der umfangreichen logistischen und wirtschaftlichen Herausforderungen nicht von den derzeitigen Impfbemühungen profitieren wird, erklärt Mike Farber, der bei Mountain Valley MD als Director of Life Sciences verantwortlich zeichnet. Wenn man dann noch jenen Anteil der Weltbevölkerung hinzurechnet, bei dem aufgrund von Vorerkrankungen und allergischen Reaktionen auf Impfstoffe bekannte gesundheitliche Risiken bestehen, wird das solubilisierte Therapeutikum Ivermectin aus Sicht von MVMD eine ganz wesentliche Alternative darstellen.

Das Unternehmen hat die globalen Studien und Berichte, welche die Wirksamkeit des Arzneimittels Ivermectin als Therapeutikum gegen COVID-19 belegen, genau verfolgt. Dazu zählen unter anderem die laufenden Arbeiten der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC-Allianz)* und deren aktuelle Veröffentlichung, in welcher der Nachweis der Wirksamkeit von Ivermectin als Therapeutikum gegen COVID-19 anhand der Daten von 7.825 Patienten aus 24 Studien erbracht wird. Außerdem wurde in einer kürzlich von einem unabhängigen Forschungskonsortium durchgeführten Metaanalyse berechnet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Ivermectin bei COVID-19 unwirksam ist, bei 1 zu 67 Millionen** liegt.

Das Unternehmen weist auch auf die jüngsten Fortschritte in Belize*** hin, wo das Gesundheitsministerium Ivermectin formell als vorgeschriebene Behandlungsmethode für an COVID-19 erkrankte Personen zugelassen hat. Laut der amtierenden Direktorin des Gesundheitsdienstes, Dr. Melissa Diaz-Musa, hat das medizinische Einsatzteam von Belize zusammen mit dem Gesundheitsministerium die positiven Forschungsergebnisse zu Ivermectin und dessen Verwendung im Rahmen der Vorschriften in anderen Ländern eingehend geprüft und klare Beweise dafür gefunden, dass Ivermectin die Virusreplikation verringert und in der Prophylaxe gegen COVID-19 von Nutzen ist.

„Die umfangreiche Evidenzsammlung zur Rolle von Ivermectin als Breitband-Therapeutikum, das zur Supprimierung von COVID-19 beiträgt und noch weitere Vorteile bietet, ist eine wichtige Bestätigung unserer Arbeiten in diesem Bereich, sagt Dennis Hancock, President und CEO von Mountain Valley MD. Die Bestätigung der außergewöhnlichen Wasserlöslichkeit der von Mountain Valley MD entwickelten Ivermectin-Wirkstoffkomplexformulierung durch eine externe Auftragsforschungsorganisation und die dramatische Verbesserung, die wir bei den pharmakokinetischen Eigenschaften im Vergleich zur Verabreichung von Ivermectin als orale Tablette und lösungsmittelbasierte subkutane Injektion feststellen konnten, sprechen für ein beschleunigtes Patentprüfverfahren und einen weltweiten Schutz.

Die Patentanmeldung von MVMD erstreckt sich auf alle hoch aufgelösten makrozyklischen Laktone, einschließlich Ivermectin und Selamectin, die sich auch bei der Behandlung von Tuberkulose als wirksam erwiesen haben, selbst wenn sie nur begrenzt löslich sind. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass seine Löslichkeitstechnologie die Wirksamkeit sowohl von inhaliertem als auch injiziertem Selamectin oder Ivermectin dramatisch steigern kann und damit ein neuartiges wirksames Therapeutikum für Tuberkulose darstellt.

Quellennachweis

* Einseitige Zusammenfassung der Evidenz aus klinischen Studien zu Ivermectin bei COVID-19

https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/12/One-Page-Summary-of-the-Clinical-Trials-Evidence-for-Ivermectin-in-COVID-19.pdf

** Wirksamkeit von Ivermectin bei COVID-19: Metaanalyse von 26 Studien

https://ivmmeta.com/

*** Zulassung von Ivermectin als COVID-19-Therapeutikum durch das Gesundheitsministerium

https://lovefm.com/ministry-of-health-and-wellness-approves-ivermectin-as-a-covid-19-treatment/

Das Unternehmen stellt keine ausdrücklichen oder impliziten Behauptungen darüber auf, dass sein Produkt derzeit in der Lage ist die COVID-19-Erkrankung (bzw. eine Erkrankung mit dem SARS-2-Coronavirus) zu beseitigen, zu heilen oder einzudämmen.

ÜBER MOUNTAIN VALLEY MD HOLDINGS INC.

Mountain Valley MD ist mit dem Aufbau einer erstklassigen Biotech- und Life Sciences-Organisation beschäftigt, bei der sich alles um die Implementierung der patentierten Quicksome-Arzneimittelformulierungs- und Verabreichungstechnologien für die orale Anwendung dreht. Ziel ist die Innovation branchenführender Produkte, die weltweit nachgefragt werden.

Die von MVMD entwickelte Lösung zur Verabreichung von Quicksome-Formulierungen mit einer rasch einsetzenden Wirkung, hohen Bioverfügbarkeit, geringen Variabilität und präzisen Dosierung ist das Kernstück des Unternehmenserfolgs in den wichtigsten Produktkategorien des Gesundheits- und Wellnesssektors. Im Einklang mit der Vision von MVMD, Menschen dabei zu helfen, das Beste aus ihrem Leben zu machen, kommt die Quicksome-Technologie sowohl im Rahmen der bahnbrechenden Forschungsarbeiten zur oralen Verabreichung von Impfstoffen und Pharmazeutika als auch in der Entwicklung von Produkten zur Schmerzbekämpfung, zum Gewichtsverlust, zur Energieversorgung, zur Konzentrationssteigerung, zur Förderung eines gesunden Schlafs, zur Bekämpfung von Angstzuständen etc. zum Einsatz.

Bei der patentierten Quicksome-Desikkationstechnologie werden moderne Liposomen und andere stabilisierende Moleküle verwendet, um aktive Wirkstoffe zu verkapseln und zu hochwirksamen Produktformaten für die orale Anwendung umzuwandeln. Das Ergebnis ist eine neue Generation von Produktformulierungen, die in der Lage sind, Impfstoffe, Arzneimittel und Nutrazeutika rascher und effektiver in den Körper einzuschleusen, damit diese ihre Wirkung besser entfalten können und exakter dosierbar sind.

Nähere Informationen zum Unternehmen sowie Kontaktadressen finden Sie unter www.mountainvalleymd.com.

