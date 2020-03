MPDV erneut als Challenger im Gartner–s Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems positioniert

MPDV, ein führender Anbieter von Fertigungs-IT, wurde von Gartner im Challengers Quadranten des 2019 Gartner Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems* positioniert.

Geschäftsleitung kommentiert

“Wir betrachten unsere Positionierung im Challengers Quadranten als Bestätigung unserer Mission”, sagte Nathalie Kletti, Vice President Enterprise Development und Mitglied der MPDV-Geschäftsleitung. “Wir arbeiten kontinuierlich an Innovationen, während wir gleichzeitig unsere am Markt etablierten Produkte weiterentwickeln. Im Rahmen der anstehenden Hannover Messe sprechen wir erneut über Innovationen, die unserer Meinung nach das Gesicht der Fertigungs-IT signifikant verändern und unsere Marktposition weiter ausbauen werden.”

Innovation vs. Kontinuität

Seit jeher ist MPDV sowohl Vorreiter im MES-Umfeld als auch klarer Verfechter des Anwendungsnutzens. ?Für uns muss Innovation dem Anwender dienen und nicht nur Ausdruck von Innovationsfähigkeit sein?, erklärt Kletti, ?das wissen unsere Kunden zu schätzen und belohnen uns mit ihrer Treue.? Mehr als 1.400 MES-Installationen weltweit belegen das eindrücklich. MPDV bietet neben dem seit vielen Jahren etablierten Manufacturing Execution System (MES) HYDRA auch die offene Manufacturing Integration Platform (MIP) an und zeigt damit, dass Fertigungs-IT nicht immer an einen einzigen Anbieter gebunden sein muss. Kletti ergänzt: ?Wir sind der Überzeugung, dass unsere Positionierung im Gartner Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems uns zeigt, dass wir mit unserem Ansatz auf dem richtigen Weg sind.?

Gartner Disclaimer:

Gartner unterstützt keinen der Anbieter, Produkte oder Services, die in ihren Publikationen erwähnt sind und rät den Anwendern nicht, nur diejenigen Anbieter mit der besten Bewertung oder sonstigen Kennzeichnung zu wählen. Die Veröffentlichungen von Gartner basieren auf den Meinungen der Gartner Forschungseinrichtung und sollten nicht als Darstellung von Tatsachen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche, ausdrückliche oder implizierte, Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherche ab. Dies schließt auch jegliche Zusicherung allgemeiner Gebrauchstauglichkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck aus.

