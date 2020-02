MPDV treibt Transformation zur Smart Factory weiter voran

Kleine Losgrößen, kurze Lieferfristen: Die gestiegenen Anforderungen in der Produktion stellen Fertigungsunternehmen vor neue Herausforderungen. Das Modell Smart Factory Elements von MPDV unterstützt Unternehmen dabei, diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern und die Vision von einer Smart Factory in die Tat umzusetzen.

Das Element Planning & Scheduling steht für die Planbarkeit der Produktion in Bezug auf Ressourcen, Zeit und Wartung. Die definierten Vorgaben lassen sich effizient umsetzen und dokumentieren. Dafür steht das Element Execution. Auf Basis der erfassten Daten lassen sich Analysen erstellen, um zu überprüfen, ob die Zahlen erfüllt werden und wo es Optimierungspotenzial gibt (Analytics). Die Analysen dienen dazu, Vorhersagen darüber zu treffen, wie wahrscheinlich beispielsweise eine Störung ist oder wann es wieder Wartungsbedarf gibt (Prediction). Über das Industrial Internet of Things (IIoT) werden Daten erfasst und bereitgestellt.

Die fünf Elemente des Modells Smart Factory Elements von MPDV helfen dabei, den Plan von einer Smart Factory zielgerichtet zu realisieren. So leistet MPDV mit dem Modell einen wesentlichen Beitrag dazu, die Transformation von Fertigungsunternehmen zur Smart Factory erfolgreich voranzutreiben.

