MRM Distribution Sommerkampagne 2020

Wenn man Corona etwas Gutes abgewinnen will, dann, dass es den Bikemarkt ohne Ende pusht. Davon sollen auch MRM-Partner profitieren. Deshalb hat die Remarketing-Distribution für gebrauchte Software in Kooperation mit ebike abo und Rebike ihre neue Sommerkampagne für IT-Fachhandelspartner aufgesetzt. Nicht ohne Hintergedanken versteht sich, denn MRM will sein Handelspartnernetzwerk mit der Verlosung und den attraktiven Prämien für das bevorstehende Supportende von Microsoft Office 2010 sensibilisieren und dazu animieren, die sich ergebenden Vertriebspotenziale zu heben.

Besonders erfolgshungrige registrierte MRM-Partner mit Sitz in Deutschland werden neben den ohnehin attraktiven Margen dank günstiger Einkaufskonditionen über das gesamte IT-Remarketing-Portfolio zwischen 1. Juni und 31. August 2020 mit Prämiengutscheinen von?ebike-Abo bis hin zu gleich zwei neuwertigen Premium-E-Bikes von Rebike belohnt. Die Höhe der Gutscheine berechnet sich nach klar definierten Umsatzzielen im Kampagnenzeitraum.

Am 13. Oktober 2020 läuft der Support für Microsoft Office 2010 herstellerseitig aus. Die Nutzung der Software darüber hinaus ist möglich, aber nicht empfehlenswert. Denn der Einsatz gerade im Geschäftskundenumfeld kann mangels technischen Supports und fehlender Sicherheitsupdates riskant sein.

MRM-Partner können nun durch die frühzeitige?Vermarktung jüngerer Microsoft-Anwendungsversionen wie Office 2016 oder Microsoft Office 2019 als gebrauchte Volumenlizenzen gleich doppelt profitieren: erstens durch attraktive Margen rechts- und herstellerkonform zu handelnder Ware mit transparenter Lizenzkette, zweitens als Teilnehmer an der Sommerkampagne des Remarketing-Distributors.

?Mit dem eBike-Incentive wollen wir unseren Resellern Lust machen, das Supportende von Microsoft Office 2010 in bare Münze zu verwandeln ?, erklärt Christian Bedel, Sales Director der MRM Distribution. ?Jeder Euro Umsatz im Kampagnenzeitraum zählt, egal, ob sie ihre Kunden für den Einsatz moderner und hybrider IT-Infrastrukturen mit Office 2019, Windows 10 Pro, die jüngsten Microsoft Server plus Zugriffslizenzen oder gar für hochwertige ?Refurbished Notebooks? der Marken tecXL oder Reteq begeistern, die professionell aufbereitet wurden und den Nachhaltigkeitsanspruch der Circular Economy widerspiegeln.”

Unter dem Claim ?Business for Future? unterstreicht MRM den Nutzen von IT-Remarketing und -Recycling für Umwelt und Wirtschaftlichkeit.?Der Remarketing Distributor hilft, die Nutzungsdauer von Hard- und Software zu maximieren, und leistet durch den Rückfluss von Altinvestitionen in den Wertschöpfungszyklus einen wertvollen Modernisierungs- und Digitalisierungsbeitrag.

“Dass wir auch das aktuelle Incentive konsequent an unserer Nachhaltigkeitsphilosophie ausrichten, resultiert aus der Überzeugung, keine Dinge wegzuwerfen, die für andere noch von Nutzen sind, und vor allem aus Spaß an Sport in einer möglichst lebenswerten Natur”, erklärt Ronny Drexel, Director Marketing & PR.

“Wir wünschen all unseren aktuellen und zukünftigen Partnern nach der Corona-Zwangsbremse mit den Worten einer alten Radfahrerweisheit viel Erfolg:?”Wer früher Gas gibt, ist länger schnell.”

Über Rebike

Auf?rebike1.de?erhalten interessierte Kunden qualitativ hochwertige, gebrauchte E-Bikes ? quasi die Jahreswagen unter den Elektrorädern. Das Sortiment der verfügbaren Räder deckt jeden Einsatzbereich und Geldbeutel ab. Gebrauchte Rebike-Elektroräder stammen größtenteils aus eigenen Verleihstationen, aus dem ebike-Abo oder von Markenherstellern, die ihre Restbestände sowie Vorführ- und Messemodelle an Rebike verkaufen. Vor dem Weiterverkauf werden die E-Bikes von Fahrradmechanikern sorgfältig technisch überprüft und gewartet. So kann Rebike eine 2-Jahres Garantie auf Akku und Motor geben.

Über ebikeabo

Auf der Webseite?www.ebike-abo.de?können Kunden neue oder neuwertige Elektroräder von Markenherstellern für 3, 6, oder 12 Monate mieten. Die Höhe der monatlichen Miete hängt von dem ausgewählten Modell und der Abolaufzeit ab. Der durchschnittliche Preis eines 1-Jahres-Abos liegt monatlich zwischen 99 und 149 Euro. Ein Fahrradschloss und die E-Bike Versicherung von hepster sind im Mietpreis inklusive. Nach der Onlinebuchung wird das vormontierte E-Bike bundesweit per Spedition an den Besteller versendet. Als einziger Anbieter bietet Rebike beim ebike-Abo eine sich ständig erneuernde, markenübergreifende Auswahl aus den E-Bike-Kategorien E-City, E-Trekking, E-Mountainbike Hardtail, E-Mountainbike Fully sowie XXL-Bikes. Neu im Angebot sind Kinder-E-Bikes. Nach Vertragsende können interessierte Kunden das von ihnen gemietete E-Bike auch kaufen und erhalten dafür eine exklusive Kaufoption. Zurückgegebene E-Bikes?werden ansonsten über rebike.de zum Verkauf angeboten.

MRM ist der erste deutsche Distributor für den Handel mit gebrauchter Software. MRM beliefert registrierte Wiederverkäufer mit einer breiten Angebotspalette von Volumenlizenzen bis Box-Produkten – selbstverständlich rechts-, markt- und herstellerkonform. Das exklusive Produkt von MRM und seinen Partnern ist Originalsoftware, die bereits offiziell auf Rechnern der Ersterwerber lief, vollständig deinstalliert wurde und nun unter strenger Berücksichtigung aller Rechtsvorgaben für den Weiterverkauf zur Verfügung steht. Wichtig: MRM tritt als Anbieter am Markt ausschließlich mittelbar über Partner auf und vertreibt seine Produkte als Distributor nicht selbst an Endkunden. MRM setzt auf eine partnerschaftliche Markterschließung und damit ganz auf engagierte und kompetente Reseller.