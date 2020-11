ms fluid-technik GmbH wird Teil von Ruppel Hydraulics

Ruppel Hydraulics wächst weiter: Seit 1. Oktober ist auch die Firma ms fluid-technik GmbH Teil des Unternehmens. Seit der Fusion bündeln die beiden Firmen nun jahrzehntelange Erfahrung in der Hydraulik unter einem Dach und MS Fluid kann dadurch auch große Komplett-Lösungen und große Anlagen für den Antrieb von Maschinen umsetzen.

?Ausschlaggebende Faktoren für uns waren die langjährige Erfahrung der ms fluid-technik in bestimmten Bereichen und die Nähe zu den Kunden durch die beiden Standorte in Ostwestfalen?, sagt Gerrit Ruppel, Geschäftsführer der Ruppel Hydraulik.

Erfahrener Partner für Hydraulik-Lösungen

Die ms fluid-technik GmbH hat sich seit 2004 unter der Leitung von Manfred Schnormeier als Spezialist in der Projektierung von hydraulischen Antrieben etabliert. Als Ein-Mann-Betrieb hat die Firma anfangs nur projektiert, andere Unternehmen haben gefertigt. Mit einer steigenden Zahl an Aufträgen und Mitarbeitern ist auch das Portfolio der ms fluid-technik GmbH gewachsen. Montage und kleinere Fertigungen von Baumaschinen waren seitdem möglich, vor allem für Kalk-Sandsteinfertigung, Plattenfertigung oder für die Leimbinderfertigung.

?Unser Hauptaugenmerk lag jedoch immer auf der individuellen Beratung des Kunden?, sagt Manfred Schnormeier, Geschäftsführer der ms fluid-technik GmbH. ?Wir sahen uns niemals nur als Lieferant, sondern immer auch als Partner. Wir kümmerten uns für die Kunden um eine schnelle Problemlösung und ständige Optimierungen.?

Dank der Partnerschaft mit Ruppel Hydraulik kann ms fluid-technik nun den nächsten Schritt wagen und auch größere Aufträge und Komplett-Lösungen in der Hydraulik anbieten.

Unterstützung und umfassende Beratung bei der Fusion erhielt Ruppel Hydraulics von der M&A Beratungsgesellschaft JB Business Consulting aus Münster/Westfalen.

Ruppel Hydraulik: Systemlieferant und Lösungsanbieter für hydraulische Antriebe und Steuerungen

Als Systemlieferant entwickelt und fertigt Ruppel Hydraulik in Bad Münder hydraulische Antriebssysteme und Steuerungen. Sie sind weltweit in Containerkranen, Baumaschinen, Kommunalfahrzeugen, Schiffen, Industriemaschinen und anderen hydraulischen Anwendungen im Einsatz. Unternehmensgründer und Inhaber Gerhard Ruppel ist auf die Entwicklung von Steuerblöcken spezialisiert. Auch die elektrohydraulische Steuerungstechnik wird im eigenen Haus in Bad Münder entwickelt, so dass Ruppel komplette “maßgeschneiderte” Antriebssysteme aus einer Hand bietet. Dabei kann das 1990 von Gerhard Ruppel gegründete Unternehmen, das heute 16 Mitarbeiter am Standort Bad Münder beschäftigt, auf ein umfassendes Portfolio an modularen Lösungen und Komponenten wie Pumpen, Motoren, Einschraubventile etc. zurückgreifen. Mehr Informationen unter [url=http://www.ruppel-hydraulik.de]www.ruppel-hydraulik.de[/url].