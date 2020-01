Mützenich dringt auf Übernahme kommunaler Altschulden durch Bund

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich dringt gegen die Position

der Union auf eine Übernahme kommunaler Altschulden durch den Bund. “In den

kommenden Wochen müssen wir über die Regelung der Altschulden, die etwa 3000

Kommunen in Deutschland betrifft, ernsthaft sprechen”, sagte Mützenich der

Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Dienstag). Damit widersprach er

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU), der in der Sache die Länder und nicht

den Bund für zuständig erklärte. “Das Problem auf die Bundesländer abzuwälzen,

wird weder der Bedeutung noch den Verabredungen im Koalitionsvertrag und in der

Bundesregierung gerecht”, sagte Mützenich. Die SPD nehme die Verantwortung des

Bundes für gleichwertige Lebensverhältnisse im ganzen Land sehr ernst. “Dafür

müssen wir gerade strukturschwache Regionen in die Lage versetzen, dauerhaft

wieder mehr investieren zu können.” Verschuldete Kommunen dürften in den

bevorstehenden Umbrüchen nicht erneut ins Hintertreffen geraten, sagte der

SPD-Politiker. “Ich erwarte, dass sich die besonders betroffenen Länder um einen

politischen Konsens bemühen”, so Mützenich. “Ein klares Wort des

Ministerpräsidenten aus Nordrhein-Westfalen steht bisher aus. Das ist jetzt an

der Zeit.”

