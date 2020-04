Multichannel Schnittstelle zu Heimwerker-Marktplatz ManoMano

Mit brickfox bei der erfolgreichen Heimwerker-Plattform ManoMano verkaufen: Für Händler und Hersteller aus dem Segment Heimwerken und Garten bieten sich damit zwei Vertriebskanäle ? ManoMano Deutschland und ManoMano Frankreich. Das Handling unterschiedlicher Sprachen, Preise und Steuersätze für den internationalen Handel ist mit brickfox Multichannel E-Commerce einfach, übersichtlich und effizient.

Bereits 2013 startete ManoMano in Frankreich mit großem Erfolg. In nur drei Jahren konnte das Unternehmen in Frankreich den Umsatz für 700.000 Produkte von 400 ausgewählten Händlern von 1 auf 32 Millionen Euro steigern. Seit 2016 ist der erfolgreiche französische Nischenmarktplatz in Deutschland online. Mit einer potentiellen Marktgröße von 62 Milliarden Euro erwartet Manomano in Deutschland Erfolge, die die französischen noch übersteigen. Schließlich sind die Deutschen leidenschaftlich Handwerker. Laut eigenen Angaben bietet die Plattform im Segment Heimwerken und Garten die größte Produktauswahl in Europa ? Werkzeuge, Baumaterial, Elektroartikel, Sanitärprodukte, Gartenmöbel, Pools usw. ManoMano bietet alles, was das Heimwerker-Herz begehrt. Und die Kunden mögen die Plattform. Dies beweisen aktuelle Bewertungen von Trusted Shops, in denen Kunden der Plattform mit 5 von 5 Sternen die Gesamtnote ?Sehr gut? erteilen.

Händler und Hersteller erreichen den ?Online-Baumarkt? ? sowohl in Frankreich als auch in Deutschland ? nun über eine vollautomatisierte brickfox Schnittstelle. Die Aufbereitung von Produktdaten für den deutschen und französischen Markt ? mit unterschiedlichen Sprachen, Preisen und Steuersätzen ? ist mit brickfox einfach, übersichtlich und effizient. Hinzu kommt ein intelligentes kanalübergreifendes Order- und Bestandsmanagement. Verkauft ein Händler ein Produkt auf einem der beiden Kanäle, werden die entsprechenden Bestände auf der zweiten ManoMano-Plattform automatisch aktualisiert. Gleiches gilt für alle anderen Marktplätze und Vertriebsplattformen, die über brickfox in das Händler-System integriert sind. So lassen sich Überverkäufe vermeiden. Das Ergebnis sind zufriedene Kunden. Und zufriedene Kunden kommen wieder und kaufen mehr.

Die Erfahrungen unserer ManoMano-Händler zeigen, dass der Verkauf mit dem richtigen Sortiment ein durchaus nennenswertes Umsatzplus bedeutet. Besonders französische Kunden mögen deutsche Produkte. Händler, die dies testen und Ihre Produkte auf ManoMano verkaufen möchten, können sich von den brickfox Experten beraten lassen. Zögern Sie nicht, Kontakt aufzunehmen. Wir freuen uns auf Sie!

