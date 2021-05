MULTIVAC setzt bei Produktkonfiguration auf Solidpro und COFFEE

Die Firma MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG, ein weltweit führender Hersteller von integrierten Verpackungslösungen und in der Branche durch ihren hohen Automatisierungsgrad bekannt, löst bestehenden Produktkonfigurator am Firmenhauptsitz in Deutschland durch die Lösung von DriveWorks ab. Weitere internationale Implementierungen, auch bei Tochtergesellschaften, sind derzeit in Planung. Die Projekteinführung und -betreuung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Solidpro und COFFEE GmbH, beides Tochtergesellschaften der Bechtle AG.

MULTIVAC produziert weltweit mit 6.500 Mitarbeitern an zwölf Standorten moderne Verpackungsmaschinen für Lebensmittel-, Lifescience- und Healthcare-Produkte sowie Industrie- und Konsumgüter. Dabei investieren sie kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, dies unterstreicht die hohe Anzahl an patentierten Innovationen. Der Technologieführer setzt bei der Produktentwicklung bereits seit mehr als zehn Jahren auf die Expertise der Solidpro und den Marktführer SOLIDWORKS. MULTIVAC stellt nicht nur die eigenen Produkte, sondern auch die für die Herstellung eingesetzten Technologien in regelmäßigen Abständen auf den Prüfstand, so auch den bestehenden Produktkonfigurator. Dieser wurde vor fast zwei Jahrzehnten hausintern entwickelt und mit hoher Expertise im Laufe der Zeit angepasst.

Um den von MULTIVAC genutzten Produktkonfigurator mit dem rasanten Unternehmenswachstum in Einklang zu bringen, wäre eine zeitintensive und technisch anspruchsvolle Skalierung notwendig gewesen. Zudem hätten die genutzten Entwicklungsumgebungen sowie veraltete Programmiersprachen modernisiert und den aktuellen Anforderungen zeitgemäß angepasst werden müssen. Aufgrund dessen hat sich MULTIVAC entschieden keinen weiteren Aufwand in die Sanierung der eingesetzten Umgebung zu betreiben, sondern in eine neue bewährte und möglichst standardisierte Lösung zu investieren.

?Unser Ziel ist es, durch die Automation unserer Prozesse nicht nur den aktuellen Standard zu halten, sondern unsere Technologieführerschaft weiter auszubauen. Deshalb setzen wir bei der Produktkonfiguration ab sofort auf DriveWorks?, sagt Reinhard Lankes, Vice President Global Technical Services bei MULTIVAC.

DriveWorks? kann mithilfe vielfältiger Schnittstellen und durch die gute Erweiterbarkeit in die MULTIVAC-Systemumgebung integriert werden. Viele von MULTIVAC benötigte Funktionen gehören bereits zum Standard von DriveWorks.

?Mit DriveWorks verschaffen wir uns einen enormen Zeitvorteil im Vergleich zu einer erneuten hausinternen Neuentwicklung sowie den am Markt vorhandenen Wettbewerbern von Automationslösungen?, nennt Frank Herrmann, Manager CAD-Automation bei MULTIVAC, einen der Gründe für den Wechsel der Automationssoftware. Zusätzlich hat MULTIVAC Zugriff auf moderne Web-Technologien mit Hilfe derer die Nutzung der CAD-Automation auch in weiteren Geschäftsbereichen möglich wird.

Bereits wie bei vergangenen Konfigurationsprojekten treten Solidpro und COFFEE als gemeinsamer Lösungsanbieter im Projekt auf. Hierbei bringt Solidpro sein Wissen als Spezialist für moderne und innovative Produktentwicklung und als langjähriger Partner von MULTIVAC ein. COFFEE vervollständigt mit seinem Know-how als Spezialist für CAD-Automation und Vertriebskonfiguration und einer langjährigen Partnerschaft mit DriveWorks, das Projekt.

?Das MULTIVAC uns für dieses Projekt das Vertrauen ausspricht, freut mich ganz besonders. Im Rahmen der langjährigen Zusammenarbeit stellt uns MULTIVAC immer wieder vor anspruchsvolle Aufgaben, wozu dieses Projekt sicher gehört. Wir freuen uns auf die gemeinsame Umsetzung mit dem DriveWorks-Team unseres Schwesterunternehmens, der COFFEE GmbH?, sagt Stephan Stock, Strategic Account Manager bei der Solidpro.

Tobias Grebe, Leiter für Konfigurationslösungen bei COFFEE, betont: ?MULTIVAC ist bekannt für sichere und hochautomatisierte Prozesse. Das gilt auch für die internen Abläufe und Anwendungen. Wir freuen uns, dass MULTIVAC auf die Zusammenarbeit aus Solidpro und COFFEE setzt, um die CAD-Automation mit Hilfe von DriveWorks zukunfts- und wachstumssicher zu gestalten. Das Projekt-Team ist bestens für diesen Schritt aufgestellt!?

Mit dem Abschluss eines der größten DriveWorks-Projekte in den vergangenen Jahren unterstreichen die Tochterunternehmen der Bechtle AG ihre hohe Kompetenz und gute Zusammenarbeit, um für Kunden die besten Ergebnisse zu erzielen.

Über MULTIVAC

MULTIVAC ist ein weltweit führender Hersteller von integrierten Verpackungslösungen. Neben der Herstellung von Verpackungsmaschinen liegt der Fokus des Unternehmens auch auf Lösungen für das Verarbeiten und Schneiden, für das Kennzeichnen und Etikettieren sowie für die Qualitätsinspektion und Handhabung von Produkten. Kunden profitieren von fundierten Prozess- und Automatisierungs-Know-how ebenso wie von der gelebten Kundennähe. MULTIVAC ist mit 6.500 Mitarbeitern in 140 Ländern aktiv und verzeichnet eine Exportquote von 90 Prozent.

Über Solidpro

Seit 1997 unterstützt die Solidpro GmbH, mit Sitz im baden-württembergischen Langenau, die komplette Wertschöpfungskette ihrer Kunden, von der Entwicklung bis hin zur Visualisierung und Produktion. Von den branchenspezifischen Softwarelösungen SOLIDWORKS, SolidCAM und CAMWorks über spezielle Workstations für Anwender bis hin zu professionellem 3D-Druck von HP Inc. und Desktop Metal Inc. sowie maßgeschneiderten Serviceleistungen und Seminaren setzt Solidpro, mit insgesamt 12 Standorten deutschlandweit, alles daran, Mehrwerte für Kunden und Partner zu erzielen. Als erfolgreiches Mittelstandsunternehmen profitiert Solidpro einerseits von der Flexibilität eines Mittelständlers, andererseits ist sie als Unternehmen der Bechtle Gruppe mit einem starken Konzern im Hintergrund ausgestattet. Mehr unter: solidpro.de

Als mehrfach ausgezeichneter Partner für SOLIDWORKS und SolidCAM bietet die COFFEE GmbH seit 1997 bestmögliche Prozessberatung, Schulungen sowie Softwarelösungen für einen durchgängigen PLM-Prozess in der Produktentwicklung und Fertigung. Die COFFEE hat einen klaren Ansatz: Weg von Insellösungen, hin zu fach- und abteilungsübergreifenden Anwendungen für gemeinschaftliche Erfolge. Spezialisiert hat sich COFFEE auf die Bereiche CAD-Automatisierung und Produktkonfiguration mit den Lösungen von DriveWorks. Mit der eigens entwickelten Softwarelösung ERPWorks, welche jedes beliebige ERP-System mit SOLIDWORKS verbindet, bildet COFFEE zudem ein weiteres einzigartiges Competence Center für ERP-Kopplungen. Als Teil der Bechtle Gruppe ist COFFEE in der Lage, mittelständische Unternehmen mit passgenauen Lösungen in allen IT-Bereichen zu unterstützen. Durch umfangreiches Praxiswissen und jahrelange Erfahrung schließt COFFEE Prozessketten und schafft für produzierende Unternehmen im Mittelstand Wettbewerbsvorteile. Mehr Informationen unter www.coffee.de.