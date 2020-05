Mundschutz bedrucken lassen und als Werbeartikel nutzen

Der Mundschutz ist derzeit das gefragteste Textil. Ohne Ihne lässt sich weder einkaufen noch mit Bus und Bahn fahren. Wir gehen davon aus, dass uns dieser Zustand noch weitere Monate erhalten bleibt. Kein Dienstleistungsunternehmen und kein Händler erhält in den kommenden Wochen seinen Kundenkontakt ohne Nasen-Mund-Masken aufrecht. Das macht den Mundschutz als Werbeartikel für jede Branche interessant.

Die Vorteile von Schutzmasken mit Logo liegen auf der Hand. Ihr Logo oder Ihre Werbebotschaft stechen Ihrem Gegenüber direkt ins Auge. Er kommt nicht umher, einen Blick auf diese zu werfen. Ihre Marke prägt sich besser im Gedächtnis des Kunden ein. Demzufolge steigt die Bekanntheit Ihrer Marke.

Darüber hinaus sind die Nutzer Ihrer bedruckten Gesichtsmasken gleichzeitig Werbeträger für Ihr Unternehmen. Gerade wenn Sie den Mundschutz auffällig oder witzig bedrucken lassen, zieht er die Blicke Dritter auf sich. Das führt zu einer Erhöhung Ihrer Reichweite.

Wenn Sie einen Mundschutz mit Ihrem Logo bedrucken lassen, profitieren Sie überdies von einer großen Werbefläche. Neben Ihrem Logo bietet der Mundschutz Platz für eine individuelle Werbebotschaft oder einen Gesundheitsgruß. Bei Adizz haben Sie die Möglichkeit, Ihre Mundschutz Maske selbst zu gestalten. Hierbei sind Grafiken, Bilder und Fotomotiv realisierbar, da ein Digitaldruckverfahren zum Einsatz kommt. In der Gestaltung Ihrer individuellen Mundschutz Masken sind Ihnen keine Grenzen gesetzt.

Wenn Sie Nasen-Mund-Masken bedrucken lassen, fördern Sie ferner ein positives Image bei Ihren Mitarbeitern und Kunden. Bei beiden sorgt der Mundschutz für Entlastung im Alltag, Büro und Homeoffice. Ihr Unternehmen betrachteten sie fortan als führsorglich und wertschätzend. Mit keinem anderen Werbeartikel erzielen Sie derzeit ähnlich positive Ergebnisse.

Des Weiteren steigt das Wohlbefinden Ihrer Firmenkunden und Angestellten, wenn Sie individuellen Mundschutz bedrucken lassen und diesen als Werbeartikel einsetzen.

Bei Adizz lassen sich individuelle Schutzmasken mit Logo bedrucken. Zunächst lässt sich im Online-Shop Ihre Mundschutz Maske selbst gestalten. Nach Prüfung und Freigabe des fertigen Layouts beträgt die Produktions- und Lieferzeit anschließend circa zwei Wochen. Ihren Mundschutz produziert Adizz nicht in China, wie viele vergleichbare Anbieter. Die Produktion erfolgt komplett in Europa. Zunächst erfolgt der Druck des Stoffes und anschließend die Weiterverarbeitung zu einer Schutzmaske. Ihre individuell bedruckten Mundschutz-Masken erfüllen entsprechende europäische Standards.

Weiterhin profitieren Sie von schnellen und kurzen Lieferwegen. Das trägt zu einer Reduzierung des CO2 Ausstoßes bei. Ein Thema, welches in Zeiten der Corona-Krise in den Hintergrund rückte und dennoch aktueller denn je ist. Die Corona-Krise ist in den Augen vieler die beste Change unsere Wirtschaft nachhaltig ökologisch umzugestalten. Individuell gefertigte Nasen-Mund-Masken aus Europa sind ein kleiner Beitrag dazu.