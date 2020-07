Musicalspektakel garantiert Gänsehautmomente

Top-Stars des Musical in Dinklage ? Die ?Robbie Williams und Tina Turners? der Musicalszene im August LIVE! TV-bekannte Gesichter wie Lucy Diakovska von den No-Angels, Mathias Schlung von ?Die dreisten Drei? oder Katharine Mehrling und Josephin Busch (Sturm der Liebe und Musicals weltweit)

Dinklager Musical-Festival 2020

Gemeinsam mit Unterstützern der Region wird Live-Kulturveranstaltung organisiert Musical-Festival auf der großen Showbühne an 5 Abenden im August 2020 Nach dem Kultur-Lockdown in Verbindung mit der Corona-Krise präsentiert der Dinklager Musical-Darsteller, Regisseur und Sänger Florian Hinxlage, in Kooperation mit der Theateragentur artinia, der Firma Road Sound Veranstaltungstechnik, der Firma Otto Kühling, mit freundlicher Unterstützung des Schützenvereins Dinklage und des Rheinischen Hofes und ortsansässiger Firmen und Unternehmer das 1. Dinklager Musical-Festival 2020.

Vom 01. August bis 29. August treffen an 5 Terminen im Rahmen eines Festivals erstmalig wieder Künstler und Publikum direkt aufeinander. Kein Konzert aus dem Wohnzimmer, kein Livestream aus einem leeren Konzertsaal sondern viel mehr echte Kunst und das besondere Gefühl wenn das Publikum die Künstler und das Theater endlich wieder live erleben darf.

Nach vielen Jahren der Veranstaltung ?Musical Stars? auf der Freilichtbühne in Lohne und in Vechta, gab es nun die einmalige Chance, zudem mit freundlicher Genehmigung aller Ämter und Behörden, die absoluten Superstars des Musicals zu verpflichten und dieses Vorhaben werde ich, Florian Hinxlage, als Veranstalter in meiner Heimatstadt Dinklage umsetzen.

Insgesamt werden 20 internationale Topstars des Musicals auf der großen, top ausgestatteten Showbühne im wundervollen Ambiente des Schützenplatzes Dinklage zu erleben sein. Begleitet werden die Künstler von der hochkarätigen Live-Band um die musikalischen Leiter Felix Lopp und Stefan Wurz.

Pro Konzertabend sind 500 Zuschauerplätze verfügbar, selbstverständlich unter den üblichen Sicherheitsstandards und Abstandsmaßnahmen und strenger Einhaltung aller Vorgaben.

Erleben Sie LIVE ON STAGE die Top-Stars des internationalen Musicals!

Präsentiert vom Gastgeber, Musical-Star und Regisseur Florian Hinxlage erleben Sie folgende Stargäste:

01. August: Katharine Mehrling, Lucy Diakovska, David Jakobs

moderiert von Andreas Bieber

08. August: Zodwa Selele, Josephin Busch, Katja Berg

moderiert von Serkan Kaya

15. August: Alex Melcher, Vera Bolten, Rob Fowler

moderiert von Mathias Schlung

22. August: Mark Seibert, Miriam Neumaier, Kevin Tarte

moderiert von Mathias Schlung

28. August: Yngve Gasoy-Romdal, Maya Hakvoort, Bettina Mönch

moderiert von Mathias Schlung

Diese absolut einmalige und höchstprominente Besetzung können Sie nun ganz exklusiv und LIVE auf dem Dinklager Musical Festival erleben.

Genießen Sie den lauen Sommerabend, Open-Air in wundervoll gestaltetem Ambiente, an schick hergerichteten 10er Tischen wie in einem Bankettsaal und lassen Sie sich vom Gastronomie-Personal des Rheinischen Hofes bedienen und mit kalten Getränken verwöhnen.

Eine einmalige Chance! Denn insbesondere diese künstlerische Besetzung wird durch die absolute Ausnahmesituation der Pandemie vermutlich so nicht noch einmal zu erleben sein.

Greifen Sie jetzt zu! Sein sie dabei und verpassen sie nicht diese unvergesslichen Konzertabende.

Ist das nicht ein wahnsinnig tolles Zeichen? ENDLICH WIEDER VERANSTALTUNGEN!

Alle Infos gibt es unter www.dinklager-musical-festival.de oder rufen Sie mich einfach an: 0176/23461172

Vielen Dank für ihre Unterstützung und ich würde mich freuen Sie auf dem Schützenplatz begrüßen zu dürfen!

DANKE!

Florian Hinxlage

Gerne stellen wir auch Presseausweise für einen Besuch aus und können Interviews mit den Stars arrangieren. Dafür steht der?Veranstalter Florian Hinxlage persönlich zur Verfügung. Die Kontaktdaten finden Sie in der PDF.? ? Hinweis: Die erste Veranstaltung findet bereits in 2 Wochen statt! Für die erste Veranstaltung bieten wir Freikarten für eine Verlosung an. Bitte nehmen Sie dazu gesondert Kontakt mit uns auf.

Anlage: Langfassung Vorstellung des Lineups und VVK-Infos

Link zum Pressematerial: www.dinklager-musical-festival.de/…