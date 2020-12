MustGrow Biologics erweitert Anwendungsbereiche für seine auf Senfkorn basierende Technologie



Saskatoon (Saskatchewan, Kanada), 9. Dezember 2020. MustGrow Biologics Corp. (CSE: MGRO, OTC: MGROF, FWB: 0C0) (MustGrow oder das Unternehmen) freut sich, einen Überblick über Entwicklungen weiterer Anwendungsbereiche für seine auf Senfkorn basierende Technologie bereitstellen zu können. MustGrow hat sich den natürlichen Abwehrmechanismus des Senfkorns zunutze gemacht, um Biopestizid-Technologien zur Bekämpfung von Krankheiten, Schädlingen und Unkraut zu entwickeln und zu vermarkten.

Mit patentierten Biopestizid-Technologien beabsichtigt MustGrow die globalen Agrarmärkte zu revolutionieren, die traditionell von potenziell gefährlichen Produkten auf chemischer Basis dominiert werden. Das bestehende Patentportfolio von MustGrow beinhaltet sowohl die Anwendung als auch die Zusammensetzung der Wirkstoffe für die Bekämpfung unerwünschter Krankheiten, Schädlinge und Unkräuter.

Pflanzenschutz- und Lebensmittelkonservierungsprogramme von MustGrow:

PRODUKT ZIEL MARKT STADIUM

Boden-BiopestiBodenbürtige Kr

zid vor der ankheiten und

Pflanzung Schädlinge

Obst und Fusarium, Globaler U.S. EPA-Regist

Gemüse, Botrytis, Obst- und rierung für

Rasen und Gemüsemarkt mehrere

Zierpflanzen,Verticillium, R im Wert Pflanzen im

Kartoffeln, hizoctonia von Gange; vor

Tabak , Pythium, Phyt geschätzten der

ophthora 1,2 Mrd. Einführung

, Sclerotinia, US

Nematoden D

usw.

Raps Kohlhernie (PlaWirtschaftliFortgeschritten

smodiophora cher e Entwicklung

brassicae) Verlust /

von Feldversuche

geschätzten

500 Mio.

C

AD in

Kanada

Bananen Fusarium-Welke Globaler Frühe

TR4 Verlust Entwicklung /

von Gewächshaus

geschätzten

18 Mrd.

US

D

Hülsenfrüchte Wasserschimmel WirtschaftliMachbarkeitsnac

cher hweis/Labor

Verlust

von

geschätzten

100 Mio.

C

AD in

Kanada

Nicht Schädliche Globaler Frühe

selektive oder Markt im Entwicklung /

Bio resistente Wert von Gewächshaus

herbizide Unkräuter geschätzten

13 Mrd.

US

D

KeimhemmungsmiKeimung, Globaler Frühe

ttel für Krankheiten Markt im Entwicklung /

eingelagerte und Wert von Labor

Kartoffeln Schädlinge geschätzten

und 100 Mio.

Gemüse* US

D

Lager-BiopestiMykotoxin und Globaler Machbarkeitsnac

zid für Insekten Verlust hweis/Labor

Getreide* von

geschätzten

15 Mrd.

US

D

Lager-BiopestiPilze sowie Globaler Machbarkeitsnac

zid für invasive Markt im hweis/Labor

Schiffscontai Schädlinge Wert von

ner* und geschätzten

Krankheiten 2 Mrd.

US

D

Biopestizid E. coli, Globaler Machbarkeitsnac

für Salmonellen, Markt im hweis/Labor

lebensmittelb Listerien, Wert von

edingte Staphylokokken geschätzten

Krankheitserr 15 Mrd.

eger* US

D

Quelle der Tabelle: Globenewire, Cirrus Partners, Schätzungen von MustGrow.

* Literatur zeigt, dass AITC in diesen Bereichen Anwendung findet. MustGrow freut sich darauf, seine natürlichen AITC-Technologien zu testen.

Bodenbehandlung vor der Aussaat von Obst und Gemüse / Antrag auf U.S. EPA-Registrierung:

MustGrow hat den Vorteil, dass für sein Biopestizid im Granulatformat bereits eine U.S. EPA-Registrierung für den Einsatz als Bodenbehandlung vor der Pflanzung bei Krankheiten und Schädlingen an Nutzpflanzen wie Obst und Gemüse, Rasen und Zierpflanzen, Kartoffeln sowie Tabak vorliegt. Das Unternehmen verwendet diese bestehenden Registrierungsdaten nun, um eine neue Registrierung für ein flüssiges Format zu erhalten. Die Genehmigung der EPA-Registrierung wird für 2021 angestrebt.

Bananen / Fusarium-Welke TR4:

MustGrow gab vor Kurzem eine 100%ige Wirksamkeit bei der im Labor erfolgten Behandlung der Fusarium-Welke TR4 (Panamakrankheit) mit seinem auf dem Senfkorn basierenden Biopestizid bekannt. Fusarium-Welke TR4 ist ein verheerender Krankheitserreger, der die globale Bananenindustrie im Wert von 25 Milliarden USD verwüstet. Zurzeit gibt es keine wirksamen Behandlungen für infizierte Bananenplantagen, die einen Ernteausfall von 100 Prozent erleiden können. Weitere Programmfortschritte – sowohl im Labor als auch auf dem Feld – werden für das erste Quartal 2021 erwartet.

Nicht selektive Bioherbizide:

MustGrow hat wichtige Patente angemeldet und Daten für einen Machbarkeitsnachweis in Zusammenhang mit einem nicht selektiven Bioherbizid (Unkrautvernichter) gemeldet – eine rechtzeitige Entwicklung, da marktführende synthetische Herbizide mit enormen rechtlichen und behördlichen Herausforderungen konfrontiert sind. Eine Reihe von durch MustGrow durchgeführte Tests zur Anwendungsmenge hat die Wirksamkeit gegen Herbizide nach nur 72 Stunden nachgewiesen – die Pflanzen wurden von der Wurzel aufwärts abgetötet. Weitere Programmfortschritte werden für das zweite Quartal 2021 erwartet.

Kohl/Kohlhernie:

MustGrow hat in einem Gewächshausumfeld eine über 98-prozentige Wirksamkeit bei Kohlhernie-Sporen sowohl im Boden als auch an den Pflanzen innerhalb von 24 Stunden bestätigt. Das Unternehmen wird diesen Winter voraussichtlich weitere Tests im Gewächshaus durchführen und im Frühjahr 2021 mit Feldversuchen beginnen. Die Kohlhernie ist ein sich schnell ausbreitender Krankheitserreger, der Kohl, eine der profitableren Nutzpflanzen Kanadas, vernichtet. Sobald ein Feld befallen ist, gibt es zurzeit keine wirtschaftlichen Bekämpfungsmaßnahmen, wobei manche Feldinfektionen zu einem Ernteausfall von 100 Prozent führen.

Keimhemmungsmittel für eingelagerte Kartoffeln und Gemüse:

MustGrow meldete kürzlich die exklusive Patentlizenz der University of Idaho hinsichtlich der auf Senfkorn basierenden Behandlung von eingelagerten Produkten und anderen Lebensmitteln, insbesondere hinsichtlich der Keimhemmung von Kartoffeln. Das Unternehmen geht davon aus, seine AITC-Technologie gegen die Kartoffelkeimung und -krankheiten in diesem Winter im Labor zu testen. Bei positiven Ergebnissen werden weitere Tests im Gewächshaus und anschließend auf dem Feld durchgeführt.

Der aktuelle jährliche Produktabsatz auf dem europäischen Keimhemmungsmarkt wird auf 64 Millionen USD und weltweit auf über 100 Millionen USD geschätzt.(1) Das führende Agrochemikalienprodukt zur Keimhemmung, Chlorpropham (CIPC), wurde am 8. Oktober 2020 von der Europäischen Union verboten. MustGrow hat auf Grundlage der Eigenschaften und der Wirtschaftlichkeit von Lebensmitteln passende Partner in den relevanten globalen Regionen identifiziert.

(1) Forschungsarbeiten von Cirrus Partners

Die Welt ist bereit für Biopestizide

Weitverbreitete synthetische Chemikalien werden weiterhin weltweit verboten oder aus dem Register gelöscht. Die US-amerikanische Umweltschutzbehörde EPA fördert und ermutigt die Anwendung von sichereren Pestiziden, da für die Registrierung eines Biopestizids wesentlich weniger Daten erforderlich sind. Die Europäische Kommission strebt eine Halbierung des Einsatzes von chemischen Pestiziden bis 2030 an.

Führende Landwirtschaftsunternehmen haben kürzlich Risikokapitalprogramme hinsichtlich der Finanzierung, der Partnerschaft oder des Erwerbs von Technologien im Frühstadium mit Schwerpunkt auf Biopestizid- und -Herbizid-Pflanzenschutz ins Leben gerufen. Für das Forschungsunternehmen Markets and Markets wird sich der globale Markt für Biopestizide bis 2025 auf 8,5 Milliarden USD verdoppeln.

Über MustGrow

MustGrow (CSE: MGRO, OTC: MGROF, Frankfurt: 0C0) ist ein börsennotiertes landwirtschaftliches Biotech-Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung natürlicher, wissenschaftsbasierter biologischer Lösungen für hochwertige Nutzpflanzen, einschließlich Obst und Gemüse, und andere Industrien konzentriert.

MustGrow hat eine zu 100 Prozent unternehmenseigene natürliche Lösung entwickelt, die bereits von der US-Umweltbehörde EPA genehmigt wurde. Die Lösung nutzt den natürlichen Abwehrmechanismus des Senfkorns, um die Pflanzen vor Krankheiten und Schädlingen zu schützen. Es wurden über 110 unabhängige Tests durchgeführt, die die sicheren und wirksamen Vorzeigeprodukte von MustGrow validiert haben.

Das Produkt im Granulatformat ist von der EPA in allen wichtigen US-Bundesstaaten und von der PMRA (Pest Management Regulatory Agency) von Health Canada als Biopestizid für hochwertige Nutzpflanzen wie Obst und Gemüse zugelassen. MustGrow hat daraus nun ein flüssiges Format namens TerraMG entwickelt, das nach einer behördlichen Genehmigung durch Standard-Tropf- oder Sprühgeräte ausgebracht werden könnte, wodurch Funktionalität und Leistungsmerkmale verbessert werden.

Darüber hinaus könnte diese neue aus Senfkorn gewonnene Technologie weitere Anwendungen in unterschiedlichen Branchen finden – von der Bodenbehandlung vor der Aussaat bis zur Krankheits- und Schädlingsbekämpfung nach der Ernte.

Das Unternehmen verfügt über 37 Millionen ausgegebene und ausstehende Stammaktien. Nähere Einzelheiten erhalten Sie unter www.mustgrow.ca.

