MVV und Schleupen kooperieren im Bereich Smart Cities

Die Zukunft der Stadt wird smart. Und diese Zukunft beginnt jetzt. Davon sind das Mannheimer Energieunternehmen MVV Energie AG und die Schleupen AG überzeugt. Gemeinschaftlich wollen sie Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft die Möglichkeit eröffnen, neue Geschäftsfelder im Bereich Smart Cities für sich zu erschließen. Dazu bietet die Schleupen AG die von MVV entwickelten Lösungen mit an, die von der Beratung über die Ausrüstung von Technik wie LoRaWAN und Sensorik bis hin zu Datenplattformen und Diensten reichen. Das Angebot wird um das Produkt ?Licht-Contracting?, also der Umsetzung von LED-Lichtprojekten, Lichtplanung und Lichtwartung, ergänzt. Alle Lösungen werden als White-Label-Produkte angeboten. Das ermöglicht Stadtwerken und Versorgungsunternehmen innerhalb ihres Versorgungsgebietes bzw. der Kommune für das Thema Smart Cities als erster Ansprechpartner auftreten zu können. Ein weiterer Vorteil für die Versorger: Die Produkte können in kürzester Zeit mit minimalem Aufwand auf den Markt gebracht werden.

Erstes Produkt im Rahmen der Kooperation sind LED-Beleuchtungskonzepte, die vom MVV-Beteiligungsunternehmen luminatis Deutschland GmbH als Contracting-Angebot entwickelt und realisiert werden. Mit diesem innovativen Licht-Contracting können Stadtwerke bzw. Versorgungsunternehmen ihren Groß- und Gewerbekunden nicht nur sehr einfach zu einer zeitgemäßen Beleuchtungslösung verhelfen, sondern auch zu erheblichen Einsparungen bei den Energiekosten. ?Die Reduzierung der Energiekosten ist so hoch, dass sich das Projekt selbst finanziert und darüber hinaus noch weitere Einsparungen möglich macht.?, erläutert Klaus Nesser, Geschäftsführender Gesellschafter der luminatis, die wirtschaftlichen Vorteile. ?Das Angebot zeigt, wohin die Reise bei den neuen Geschäftsfeldern für die Stadtwerke gehen kann.?, erläutert Dr. Volker Kruschinski, Vorstandsvorsitzender der Schleupen AG. ?Es passt definitiv zu ihrem Leistungsspektrum, ist wirtschaftlich hoch attraktiv und kann mit minimalem Aufwand unter der eigenen Marke angeboten werden.?

Voll im Trend der Zeit liegt auch die Kooperation mit dem MVV-Geschäftsfeld Smart Cities. Smarte Lösungen sind die Antwort auf die Herausforderungen, vor denen Städte und Versorger heute stehen. Ganz gleich, ob es sich um die smarte, netzdienliche Steuerung von Verbrauch und dezentraler Stromerzeugung handelt, den intelligenten Betrieb einer Straßenbeleuchtung, die nur läuft, wenn das Licht auch wirklich benötigt wird, die Steuerung von Verkehrsfluss und Parkraumnutzung oder intelligente, umweltschonende Gebäudetechnik. ?Unsere Lösungen sind für die Kunden Abkürzungen auf dem Weg in die Zukunft. Denn sie können sofort ohne eigenen Entwicklungsaufwand vertrieben werden. Gerade in kleineren Unternehmen scheitern Eigenentwicklungen nämlich oft schon am Fachkräftemangel.?, erläutert Bernhard Schumacher, Geschäftsfeldleiter Smart Cities bei der MVV Energie AG, das Angebot.

Die Unternehmen sehen die Kooperation als eine logische Ergänzung ihres Angebots und ihrer Kompetenzen. Das MVV-Geschäftsfeld Smart Cities verfügt über breite Erfahrungen bei der Umsetzung von smarten Lösungen im Bereich der Stadtentwicklung. Sein Ziel: Als kommunaler Systempartner den Anbietern vor Ort helfen, die Potenziale einer Smart City zu heben und die drängenden Herausforderungen zu bewältigen.

Mit der MVV Enamic GmbH ist ein weiteres Tochterunternehmen der MVV als Effizienzpartner für Industrie, Handel und Gewerbe mit ihren intelligenten Energieprodukten sowie innovativen Lösungen Teil der neuen Kooperation. Die Schleupen AG ist einer der führenden Software-Anbieter auf dem Versorgungsmarkt. ?Uns verbindet der Wunsch nach modernen Produkten, die die Energiewende möglich machen. Insbesondere durch das fachliche Knowhow und die guten Kontakte der Schleupen AG in die Versorgungswirtschaft sehen wir ein gutes Potenzial für Synergien, wenn wir gemeinsam Produkte auf den Markt bringen.?, so Dr. Joachim Hofmann, Geschäftsführer der MVV Enamic GmbH.

Die Schleupen AG, gegründet 1970, erwirtschaftete im Jahr 2018 mit rund 450 Mitarbeitern einen Umsatz von mehr als 64 Millionen Euro. Der größte Geschäftsbereich “Energie- und Wasserwirtschaft” zählt mehr als 300 Versorgungsunternehmen zu seinen Kunden. Im Segment der Energiewirtschaft ist Schleupen einer der weni-gen Softwareanbieter, der über eine durchgängige Komplettlösung verfügt, die von der Abrechnung über die Marktkommunikation, die Energielogistik oder das Finanzwesen bis hin zur betriebswirtschaftlichen Planung aller Ressourcen im Netzbetrieb reicht. Mehr als 15.500 Anwender arbeiten mit dieser Lösung. Das Softwareangebot wird durch weitreichende IT-Services ergänzt, die von Dienstleistungen vor Ort über die Abwicklung einzelner Geschäftsprozesse bis zur Ge-samtübernahme der kompletten IT-Infrastruktur in die Schleupen.Cloud reichen. Auf der IKT-Plattform zur Smart Meter Gateway Administration stehen über 115 Stadtwerke mit mehr als 2,7 Millionen konventionellen Zählern zur Überführung in intelligente Messsysteme bereit.