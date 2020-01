MZ-Kommentar zum Iran

Die Wahrheit kommt selten zutage in kriegerischen

Auseinandersetzungen. Die Wahrheit über das Ende von Flug PS752 ist

erschütternd. Der Abschuss eines Passagierflugzeuges ist nicht nur ein Desaster

für die Militärs in Teheran, die sich fragen lassen müssen, warum sie um Himmels

Willen eine Linienmaschine mit einem feindlichen Flugkörper verwechseln. Die

gesamte iranische Staatsführung steht nun in einem schlechten Licht, weil sie

zuerst so dreist gelogen hat. Bislang sah es so aus, als rücke der ganze Iran

gegen den Feind USA zusammen. Nun zeigen die Demonstrationen gegen die eigene

Regierung tiefe Risse auch in der islamischen Republik.

