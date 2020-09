Nächster Online-Workshop zur Studienorientierung “Wie finde ich ein passendes Studium-” am 15. Oktober

Für viele Menschen in der Studienorientierungsphase ist die Auseinandersetzung mit der Frage: ?Wie finde ich ein passendes Studium?? nicht so einfach zu bewerkstelligen. Mit dem gleichnamigen Workshop im Online-Format unterstützt die Hochschule Bremen (HSB) Studieninteressierte dabei, ihre Interessen, Stärken und Visionen herauszufinden, mögliche Berufsziele zu identifizieren sowie passende Studienrichtungen und Studiengänge zu recherchieren. Der nächste Online-Workshop startet in den Bremer Herbstferien am Donnerstag, dem 15. Oktober 2020, von 11 bis 13 Uhr. Ein weiterer Online-Workshop ist für den 18. November geplant.

Ergänzend zu diesem Online-Workshop informieren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorab mit Hilfe einer Online-Vorbereitung über wichtige Themen rund um das System Hochschule, Bewerbung, Kosten, Finanzierung usw. Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos, ebenso die Online-Vorbereitung. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung: www.hs-bremen.de/studienorientierung

Die Zentrale Studienberatung der Hochschule Bremen bietet zusätzlich Online-Vorträge rund um die Themen Bewerbung, Zulassung und Studium an der HSB an. Das Programm findet sich unter: https://www.hs-bremen.de/internet/de/studium/angebot/beratungen/messen/

Informationen gibt es auch bei der Zentralen Studienberatung der Hochschule Bremen: 0421 5905-2022, kristina.seifert@hs-bremen.de