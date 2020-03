Nachbarschaft in Hamburg-Rahlstedt

Auch in und um Hamburg-Rahlstedt macht sich die außergewöhnliche Situation um das Virus “SARS-CoV-2” bemerkbar, so daß sich der Entwickler und Betreiber dieses Stadtteilportals, der dieses in Rahlstedt entwickelt, dazu entschlossen hat, die Infrastruktur entsprechend der Nachbarschaft zur Verfügung zu stellen.

Betreiber/Verantwortliche eines “Ortes von Interesse” in und um Rahlstedt – etwa eines Supermarkts, einer Apotheke, eines Fitnessstudios, eines Ladens, Restaurants, Dienstleisters, Sportvereins – können auf Wunsch ihre eigene Seite mit Informationen auf rahlstedt.de in der Rubrik /corona/ pflegen und mit aktuellen Informationen (etwa zu gesonderten Öffnungszeiten, Serviceangeboten etc.) versehen. Hierzu wird neben dem obligatorischen Zugang zum Internet ein aktives Nutzerkonto benötigt, welches entsprechend eingerichtet wird, so daß im Anschluß die eigene Seite über diesen Zugang selbsttätig aktualisiert werden kann. Sollte der passende “Ort von Interesse” noch nicht verzeichnet sein, kann dies bei dieser Gelegenheit nachgeholt werden.

Weiterhin wurde die Nutzergruppe “Nachbarschaftshilfe 2020” erstellt. Es handelt sich um eine offene Gruppe. Jede Nutzerin und jeder Nutzer kann frei beitreten (und auch wieder austreten). Über die Gruppe ist eine offene Kommunikation möglich. Dies dient dem persönlichen Austausch in der Nachbarschaft.

Das Portal für Hamburg-Rahlstedt soll privat und gewerblich für alle eine Anlaufstelle sein, die im Hamburger Stadtteil Rahlstedt leben, arbeiten oder sich mit dieser Region verbunden fühlen. Demzufolge erscheint es auch nur logisch und konsequent, daß dieses Projekt mitten im Herzen Rahlstedts entwickelt wird. Das ist aber nicht der einzige Punkt, der dieses Projekt besonders macht. Dieses Rahlstedt-Portal bietet eine gewisse Interaktivität, d.h. registrierte Nutzer können selbst Inhalte veröffentlichen. Zudem verbindet es private und gewerbliche Nutzer.

Privat lassen sich neben obligatorischen Kleinanzeigen etwa Schnacks vertellen (norddeutsches Mikroblogging, d.h. Kurznachrichten veröffentlichen), Nutzergruppen als Betreiber und Teilnehmer nutzen, Kontakte schmieden, Nachrichten austauschen, Orte von Interesse bewerten und kommentieren u.a. mehr. Für interessierte Nutzer ist ggf. auch die Veröffentlichung von ganzen Artikeln mit Rahlstedtbezug denkbar. Darüberhinausgehende gewerbliche Nutzung setzt ebenfalls eine persönliche Registrierung voraus, die dann ggf. mit einem “Ort von Interesse” (Unternehmen, Sportverein, Supermarkt, Restaurant, etc.) verknüpft werden kann.

Daher gilt in Zeiten, in denen die Stubenhocker als cool gelten: Rahlstedt trifft sich online auf rahlstedt.de

Ungewöhnliche Zeiten, die ein Virus – eine infektiöse organische Struktur – namens “SARS-CoV-2” der Welt beschert hat. Das englische “social distancing” meint eine räumliche, physische Distanzierung – nicht mehr, nicht weniger. Der soziale Zusammenhalt ist davon nicht betroffen. Also nachbarschaftlich verbunden bleiben… in Hamburg-Rahlstedt etwa über das auch wirklich in Rahlstedt entwickelte Stadtteilportal rahlstedt.de (auch bekannt unter hamburg73.de).

Bleiben Sie gesund, entspannt und hilfsbereit!