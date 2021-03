Nachbaur Reisen bucht künftig mit Pacific von ISO Travel Solutions

Nachbaur Reisen GmbH mit Sitz in Feldkirch/Ö hat sein zentrales Veranstaltersystem gewechselt und bucht jetzt mit Pacific von ISO Travel Solutions GmbH.

Nachbaur Reisen, einer der größten Reiseanbieter in Westösterreich, arbeitet jetzt mit dem Reservierungssystem Pacific von ISO Travel Solutions. Mit dem modernen Pacific löst Nachbaur Reisen sein bislang verwendetes System Turista ab. Im Zuge des Projektes wurde Pacific um ein Reisebüro-Modul erweitert und zusätzliche kundenspezifische Anpassungen umgesetzt. Die Migration erfolgte in enger Abstimmung mit allen betroffenen Anwendern in Rekordzeit und zur Zufriedenheit aller Beteiligten.

Das renommierte Touristikunternehmen Nachbaur Reisen wurde zum 01.09.2020 vom österreichischen Reiseveranstalter High Life Reisen übernommen, das bereits seit geraumer Zeit auf die touristischen Lösungen von ISO Travel Solutions vertraut. Daher werden alle Daten und Buchungen für Nachbaur in der bestehenden Pacific Umgebung von High Life Reisen abgewickelt. Der Markenname Nachbaur Reisen sowie die etablierten Standorte Feldkirch und Dornbirn bleiben erhalten.

Die ISO Travel Solutions GmbH ist spezialisiert auf Entwicklung, Einführung, Hosting, Betrieb und Support von touristischen Software-Lösungen in internationalen Märkten. Das daraus gewonnene Know-how steht auch in Projekten für Beratungsdienstleistungen zur Verfügung. Das Unternehmen deckt den gesamten Bereich der Touristik und der Airlines ab und bietet eigene Produkte für Reiseveranstalter, Zielgebietsagenturen und Fluggesellschaften. Die Lösungen sind bei zahlreichen namhaften Unternehmen im In- und Ausland im Einsatz.

Es ist die Mission der ISO Travel Solutions GmbH, führenden Reiseunternehmen und Airlines zu helfen, ihre Geschäftsprozesse zu automatisieren und zu optimieren. Dazu setzt das Software-Unternehmen seine hoch-skalierbaren und modularen state-of-the-art IT-Lösungen ein.

Seit 1979 agiert die ISO auf dem Markt und hat sich seither zu einem vielseitigen, internationalen IT-Dienstleister entwickelt. Der Konzentration auf spezielle Märkte folgend, entstanden mehrere schlagkräftige und innovative Unternehmen unter dem Dach der ISO-Gruppe. Dazu zählen heute neben der ISO Software Systeme GmbH die ISO Travel Solutions GmbH, ein Experte für die Touristikindustrie, der SAP und Non-SAP Spezialist ISO Professional Services GmbH, die ISO Recruiting Consultants GmbH, der Personaldienstleister mit IT-Fokus, und die ISO Public Services GmbH für Software und IT-Services der Öffentlichen Verwaltung.

Die ISO-Gruppe gehörte 2016 und 2019 zu den TOP 100-Unternehmen. Diese Auszeichnung attestiert mittelständischen Unternehmen in Deutschland überdurchschnittliche Innovationskraft und -erfolge.

Rund 620 Mitarbeiter sind an mehreren Standorten im gesamten Bundesgebiet sowie in Schwesterunternehmen in Österreich, Polen und Kanada tätig. Die Unternehmen ISO Software Systeme GmbH, ISO Travel Solutions GmbH, ISO Professional Services GmbH und ISO Public Services GmbH der ISO-Gruppe mit ihren Standorten in Nürnberg, München und Frankfurt am Main sind nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

