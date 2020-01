Nachfolge in der Gesamtleitung Mühlenhoff Managementberatung

Daniela König-Mühlenhoff, seit 2001 Mitgeschäftsführerin der Mühlenhoff Managementberatung, hat die Gesamtleitung der Unternehmensgruppe übernommen, nachdem Herbert Mühlenhoff, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter, nach kurzer schwerer Krankheit am 3. Januar 2020 verstorben ist.Der Ökonom und Betriebswirt gründete im Jahr 1990 die Mühlenhoff Managementberatung. Das Unternehmen konzentrierte sich zunächst auf Outplacement und begleitet heute Unternehmen sowie Fach- und Führungskräfte in allen personellen Veränderungs- und Restrukturierungsprozessen.Daniela König-Mühlenhoff trat 1993 in das Consultingunternehmen ein. Die studierte Psychologin und Germanistin, systemische Organisationsberaterin und Supervisorin mit den Beratungsschwerpunkten Newplacement, Business Coaching, Konfliktmanagement und Personalentwicklung wird das Unternehmen weiterführen.