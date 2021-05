Nachgefragt bei Stephan Rölli (Schötz): Warum sind Immobilien als Kapitalanlage beliebt & worauf achten?

Stephan Rölli (Schötz) von der Rimmo-Invest AG (https://www.rimmoinvest-ag.ch/) begegnet immer wieder Leuten, die vor der Frage stehen, wie man heutzutage sein Geld noch gewinnbringend investieren kann. Da Tagesgelder und Festgeld keine Zinsen mehr abwerfen, sind sie schon lange keine attraktive Möglichkeit mehr, Geld anzulegen. Somit stehen viele vor der Entscheidung, ob man nun besser in Aktien oder Immobilien investieren möchte. Das Interesse an Immobilien als Kapitalanlage ist dabei oft größer als die Option, in unsichere Aktien zu investieren, da eine ständig schwankende Kapitalanlage zu risikoreich erscheint. Nicht verwunderlich, dass das Interesse am Thema Immobilien als Kapitalanlage in den vergangenen Jahren stärker in den Fokus gerückt ist, wie Stephan Rölli beobachtet.

Wir wollten mehr wissen und haben bei Stephan Rölli (Schötz) nachgefragt:

WARUM IST DAS INVESTIEREN IN IMMOBILIEN SINNVOLL?

Wie Stephan Rölli weiß, ist der niedrige Leitzins der Grund, warum sich eine Investition in Immobilien lohnt. Dank der Europäischen Zentralbank und ihrer Zinspolitik ist der Leitzins seit Jahren auf einem niedrigen Niveau. Dadurch können Privatanleger einfacher in Immobilien investieren, selbst wenn sie einen hohen Kredit aufnehmen müssen. Doch die effektiven Jahreszinsen bleiben so für jeden weiterhin unschlagbar günstig, bestätigt Stephan Rölli (Schötz).

WORAUF BEIM IMMOBILIENKAUF ACHTEN?

Damit die Immobilie später auch vermietet werden kann und somit Rendite abwirft, sollten einige Dinge beachtet werden, merkt Stephan Rölli an.

Gute Lage – sowohl in direkter Umgebung als auch die Region im Allgemeinen

Gute Bausubstanz der Immobilie ohne versteckte Mängel

Rendite und Risiko entsprechen den eigenen Vorstellungen

Angemessener Mietpreismultiplikator (nicht höher als 30)

Solide Rendite, den eigenen Vorstellungen entsprechend

WARUM IST DIE LAGE EINER IMMOBILIE WICHTIG?

Laut Stephan Rölli (Schötz) kann nicht oft genug betont werden, dass die Lage einer Immobilie das A und O ist, wenn diese später als Renditeobjekt fungieren soll. Denn von der Lage hängt unter anderem die spätere Wertsteigerung der Immobilie ab und ob sie mehr leer steht, als sie vermietet ist, ergänzt Rölli. Anders als bei Immobilien für den Eigenbedarf gilt es sich vor dem Kauf einer Anlageimmobilie in die potenziellen Mieter hineinzuversetzen. Soll die gekaufte Eigentumswohnung beispielsweise an Familien mit Kindern vermietet werden, so sind Kriterien wie Schulen, Kitas, Spielplätze etc. eine wichtige Voraussetzung für eine spätere Vermietung, erläutert Stephan Rölli (Schötz).

WAS IST EINE GUTE IMMOBILIEN LAGE?

Wurde das Traumobjekt gefunden, sollten folgende Fragen überprüft werden, rät Stephan Rölli:

Wie sind die wirtschaftlichen Perspektiven der Region?

Wie hat sich die Bevölkerung in der letzten Zeit entwickelt?

Wie hoch ist der Leerstand?

Oftmals lohnt es sich auch bei der Lage, nicht nur in besonders beliebten Regionen Ausschau zu halten. Direkte Nachbarregionen profitieren von der Nähe zu beliebten Wohngegenden. Aber die Immobilienpreise sind hier für ein Investment noch deutlich erschwinglicher, merkt Rölli an.

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Immobilien wird die Lage beim Immobilieninvestment immer wichtiger, erklärt Stephan Rölli (Schötz) von der Rimmo-Invest AG.

