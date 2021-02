Nachhaltige Investment-Plattform WIWIN begleitet 16-Millionen-Euro-Deal von Immobiliengesellschaft

Ein wichtiger Meilenstein für WIWIN: Die Online-Plattform für nachhaltige Investments hat einen 16-Millionen-Euro-Deal einer Immobiliengesellschaft erfolgreich begleitet. Das Geld soll unter anderem in die energetische Sanierung von Mehrfamilienhäusern fließen. Der Investitionsfokus der Immobiliengesellschaft liegt dabei auf aufstrebenden Regionen in NRW, Bayern und dem Rhein-Main-Gebiet. Die meist langfristig vermieteten Immobilien werden nach Ankauf modernisiert und aktuellen Energieeffizienzstandards angepasst. Das eingeworbene Mezzanine-Kapital stammt von einem institutionellen Investor aus München.

Neben der Vermittlung von Crowdinvesting-Kampagnen in den Bereichen Erneuerbare Energien, nachhaltige Start-ups und energieeffiziente Immobilien hat sich WIWIN inzwischen mit dem Geschäftsbereich ?Corporate Finance? ein weiteres wichtiges Standbein aufgebaut. Das WIWIN-Team besteht aus erfahrenen Finanzexperten, die schon viele Jahre auf diesen Finanzbereich spezialisiert sind und über ein breites Investoren-Netzwerk verfügen.

Das Mainzer Unternehmen will in Kooperation mit institutionellen Investoren noch mehr Geld auf die ?gute Seite bringen?, wie Gründer Matthias Willenbacher betont: ?Unser Ziel ist es, so viele nachhaltige Projekte wie möglich in die Tat umzusetzen ? gemeinsam mit Privatinvestoren, aber auch mit institutionellen Anlegern. Wir müssen die Kräfte bündeln, denn nur gemeinsam werden wir es schaffen, die Energiewende schnell und effizient voranzutreiben.?

WIWIN ist die führende deutsche Online-Plattform für nachhaltige Investments. Das Unternehmen ermöglicht interessierten Anlegerinnen und Anlegern eine Beteiligung an Projekten aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, nachhaltigen Immobilienvorhaben sowie innovativen Startups mit großem ökologischem Mehrwert. Bereits mit kleinen Beträgen kann so die Energie- und Nachhaltigkeitswende aktiv mitgestaltet und beschleunigt werden. Die Unternehmensvision von WIWIN gründet auf der Überzeugung, dass der Klimaschutz als die größte Herausforderung unserer Zeit nur durch die Partizipation einer Vielzahl an Menschen bewältigt werden kann.