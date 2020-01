Nachhaltige Messe-Werbemittel mit langlebiger Werbewirkung

Damit Ihre Messe-Werbemittel auch den aktuellen Zeitgeist wiederspiegeln, empfehlen wir diese nachhaltig und langlebig auszuwählen. Diese Werbemittel tragen aufgrund Ihrer Eigenschaften nicht nur zur Steigerung Ihrer Bekanntheit bei. Sie stärken darüber hinaus ein positives Unternehmensbild.Am besten als Messe-Werbemittel geeignet sind daher Schlüsselanhänger aus Metall mit einer werbewirksamen Lasergravur. Eine Lasergravur kann sowohl eine Werbebotschaft in Textform wie auch ein Firmenlogo abbilden.Gravierte Schlüsselanhänger aus Metall sind gleich unter mehreren Gesichtspunkten umweltfreundlich und nachhaltig. Zum einen ist Metall ein wiederverwendbarer Rohstoff, welcher kein Mikroplastik freisetzt. Außerdem werden bei einer Gravur mittels Laser keine chemischen Substanzen ins Abwasser geleitet. Darüber hinaus ist die Werbewirkung Ihrer Werbebotschaft dauerhaft und solange existent, wie es den Messe-Werbemittel gibt. Das wird erreicht, indem ein Laser eine dünne Schicht in Form Ihres Werbemotives von der Oberfläche des Artikels abträgt. Ihr Logo oder Werbetext wird bei metallischen Werbemitteln anschließend in einem silbernen bis messingfarbenen Ton sichtbar und lässt sich nicht mehr entfernen. Eine perfekte Eigenschaft, wenn eine langanhaltende Werbewirkung gewünscht ist. Daher sollte Ihr Werbemotiv gut gewählt sein und auch noch in einigen Jahren Ihre Firmenphilosophie wiederspiegeln.Wie wäre es beispielsweise mit einem Flaschenöffner-Schlüsselanhänger als Messe-Werbemittel. Dieser animiert gleichzeitig zum Genuss aus umweltfreundlichen Glasflaschen und zu einem Verzicht auf Plastikflaschen. Was wiederum einen Pluspunkt für Ihr nachhaltiges Unternehmensbild gibt.Natürlich darf zudem der Kugelschreiber als Messe-Werbemittel nicht fehlen. Auch hier empfehlen die Marketing-Experten von Adizz® eine umweltfreundliche Variante aus Metall mit einer Lasergravur. Auch wenn die Investitionskosten geringfügig höher ausfallen, wie bei der Anschaffung von Plastikartikeln, so ist die Werbewirkung von ökologisch nachhaltigen Werbemitteln um ein Vielfaches höher. Gehen Sie daher mit dem Zeitgeist und setzen Sie bei Ihrer nächsten Messe auf umweltfreundliche Werbemittel. Für Kunden aus dem Raum Dresden sind bei Adizz® nach Abstimmung auch kurzfristige Lieferungen oder gar eine Abholung der Messe-Werbemittel möglich. Gern beraten Sie die Marketing-Experten zum richtigen Messe-Werbemittel, deren Einsatz und zu kurzfristigen Lösungsmöglichkeiten.