Nachhaltigkeit beim Vermögensaufbau – Finanzberatung Köttner berät Privatpersonen und Unternehmer

Bleibende Werte schaffen. Als Finanz- und Versicherungsmakler hat es sich Christian Köttner schon längst zur Aufgabe gemacht, für seine Kunden nachhaltige Anlageprojekte zu suchen, die zugleich renditestark sind. Damit erfüllt der Finanzberater bereits jetzt die Vorgabe, bei der Beratung nachhaltige Produkte anzubieten.

Christian Köttner setzt mit seiner Finanzberatung u.a. auf Thomas Lloyd, ein Unternehmen, das weltweit bleibende Werte schafft und so konsequent in Nachhaltigkeit investiert. Zugleich engagiert man sich dort auch in sozialen Projekten. Thomas Lloyd baut so Brücken zwischen Politik und Wirtschaft zwischen den verschiedenen Ländern weltweit.

Durch die innovativen Projekte des Konzerns ist es möglich, den Kunden nachhaltige Vermögensanlagen und somit einen zinssicheren Vermögensaufbau anzubieten, der dem sicherheitsempfinden des jeweiligen Kunden entspricht.

Finanz- und Versicherungsmakler wie Christian Köttner sind dabei Full-Service-Ansprechpartner für ihre Kunden, bieten fundierte und ganzheitliche Beratungen rund um Versicherungen und Finanzen. D.h. die persönliche Absicherung der eigenen Arbeitskraft kann z.B. durch ein renditestarkes Invest-Produkt refinanziert werden und bringe dem Kunden so neben einer Finanzanlage zugleich die persönliche Sicherheit für den Ernstfall.

Auf die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden einzugehen ist für Christian Köttner dabei seit vielen Jahren selbstverständlich. Nur so sei der Kunde zufrieden und könne sich darauf verlassen, das im Fall der Fälle alles passt.

Der Vermögensaufbau auf Basis der Nachhaltigkeit kann dabei kurz- und mittelfristig erfolgen. Investiert wird dabei ausschließlich in Nachhaltigkeit, z.B. ein Windkraftwerk, eine Solaranlage oder ein Biomassekraftwerk.