Nachruf auf Dr. Karl-Ludwig Ackermann

In Eisenberg (Rheinland-Pfalz) geboren, hat Karl-Ludwig Ackermann nach Abschluss des Gymnasiums in Kirchheimbolanden (Rheinland-Pfalz) an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz Zahnmedizin studiert. Dort schloss er seine Promotion und eine dreijährige Ausbildung zum Fachzahnarzt für Oralchirurgie ab. Seit 1980 betrieb er zusammen mit Dr. Axel Kirsch in Filderstadt eine Gemeinschaftspraxis.

Mit Karl-Ludwig Ackermann verliert die deutsche Zahnmedizin einen ihrer Pioniere, der die Entwicklung der dentalen Implantologie über Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt hat. Darüber hinaus war er ein unermüdlich engagierter Kollege, der sein Wissen, sein Können und seine Erfahrung sowohl auf den Kongressbühnen dieser Welt als auch in unendlich vielen Fort- und Weiterbildungen an Kolleginnen und Kollegen weitergab.

An der DTMD University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry war Ackermann Dozent der ersten Stunde, ein großer Förderer, der sich von Beginn an nachhaltig für die Entwicklung der privaten Hochschule engagiert hat. Er war anerkannter Spezialist für Parodontologie der EDA und Lehrbeauftragter der APW – Akademie für Praxis und Wissenschaft der DGZMK, Gastprofessor an der Nippon Dental University in Niigata und Dozent der Steinbeis-Hochschule Berlin. Jahrelang war er

Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK). Dem Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Implantologie (DGI) gehörte er über zwei Jahrzehnte an.

Aufgrund seines umfassenden nationalen und internationalen Netzwerkes war er europaweit einer der prominentesten Vermittler und Brückenbauer der zahnmedizinischen Fachwelt. Sein Tod reißt eine große menschliche, freundschaftliche und fachliche Lücke in der DTMD University. Für diesen großartigen Menschen initiiert die Universität zusammen mit Kooperationspartnern aus Wissenschaft, Fachgesellschaften, Kammern und Industrie den “Forschungspreis für Innovationen in der Zahnmedizin”, den sie ab 2021 jährlich verleihen wird. Damit ehrt sie Karl Ludwig Ackermann mit dem Anspruch und der Nachhaltigkeit, die er verdient.

Prof. Dr. André Reuter, Präsident

Prof. Dr. Ralf Rössler, Dekan

Spenden zugunsten des “Forschungspreises für Innovationen in der Zahnmedizin der DTMD University”, der dem Andenken an Karl-Ludwig Ackermann gewidmet ist, bitte auf das Spendenkonto IBAN: LU12 0019 5755 7176 6000, BIC: BCEELULL bei der BCEE in Luxemburg überweisen.