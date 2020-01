Nahender Brexit: Mehrheit der Unternehmen sieht Auswirkungen auf Wirtschaft und Geschäftsreisen

Der am kommenden Freitag offiziell vollzogene Austritt

Großbritanniens aus der Europäischen Union wird sich in der Wirtschaft bemerkbar

machen: 56 Prozent der Unternehmen in Europa und den USA sehen einen deutlichen

Einfluss auf ihre Geschäftsentwicklung. Das ist das Ergebnis einer Befragung von

AirPlus International, einem führenden Anbieter von Lösungen für das tägliche

Management von Geschäftsreisen. Besonders kritisch sieht demnach die Wirtschaft

in Italien den nahenden Brexit: Mehr als zwei Drittel der dort befragten

Topmanager rechnen mit negativen Auswirkungen (69 Prozent), am wenigsten sind es

in Deutschland, wo aber auch noch fast jeder Zweite Einbußen durch den Brexit

erwartet (44 Prozent).

Den Unternehmen zufolge werde der Austritt aus der EU dadurch auch die Zahl der

Geschäftsreisen schmälern: 57 Prozent der befragten Unternehmenslenker rechnen

damit. Auch hier sind die italienischen Unternehmen am vorsichtigsten – fast

drei Viertel erwarten Auswirkungen. 58 Prozent sind es in Frankreich, knapp die

Hälfte in den USA und 42 Prozent in Deutschland. Dabei dürfte neben der

wirtschaftlichen Lage insgesamt auch die hohe Bedeutung des Vereinigten

Königreichs für Geschäftsreisen selbst eine Rolle spielen: Nach Zahlen des

AirPlus Business Travel Index ist UK beispielsweise für deutsche

Geschäftsreisende das wichtigste Zielland bei den internationalen

Geschäftsreisen, von Januar bis November 2019 ging fast jede zehnte Reise aus

Deutschland dorthin. Jeweils Rang vier sind es in Frankreich und Italien – und

selbst für US-amerikanische Geschäftsreisende ist das Vereinigte Königreich mit

einem Anteil von 7,2 Prozent das vierthäufigste Auslandsreiseziel.

AirPlus hat für die Umfrage insgesamt 312 Topmanager in Deutschland, USA,

Italien und Frankreich befragt, darunter CEOs, Finanz- und Vertriebschefs. Der

AirPlus Business Travel Index ist eine Auswertung der über AirPlus abgewickelten

Flugbuchungen.

