Nano Degree: Im Homeoffice zum Digital-Experten werden

Nach dem erfolgreichen Start des Nano Degrees zum Thema ?Digital Transformation? im März 2020 wird die Aktion bis Ende September diesen Jahres verlängert. Bisher haben schon über 100 Absolventen den Kurs abgeschlossen, die das erworbene Know-how in unterschiedlichen Branchen anwenden und als digitale ?Botschafter? ihr Wissen weitergeben. Im Nano Degree, das komplett online und von zu Hause aus absolviert werden kann, lernen die Studierenden auf Hochschulniveau alles rund um das Management der Digitalen Tranformation. Dazu gehören u. a digitale Marktforschung, Innovationsmangement, Digital Governance sowie Künstliche Intelligenz. Das Angebot ist für alle zugänglich, auch ohne Abitur, und kann mit fünf Creditpoints (ETCS) bei vielen Hochschulstudiengängen und Weiterbildungskursen angerechnet werden.

Prof. Dr. Ronny Fürst, Kanzler der AKAD University, erklärt, wieso solch eine Weiterbildung der entscheidende Faktor in der Karriere sein kann: ?Digitale Kompetenz ist in diesen Zeiten wichtiger denn je. Wer unser Nano Degree ?Digital Transformation? absolviert, kann an jedem Arbeitsplatz mit seinem erlangten Know-how die digitale Transformation vorantreiben und wichtige Impulse setzen ? und somit Botschafter fürs Digitale werden.? Denn die aktuelle Krisensituation hat vor allem eines offenbart: Schon lange wird über den digitalen Wandel gesprochen, aber umgesetzt wurde er bislang eher schleppend. Dies zeigt sich in den Problemen und Herausforderungen, vor denen viele Unternehmen und Betriebe seit mehreren Monaten stehen.

Neben dem kostenlosen Nano Degree bietet die Fernhochschule noch mehr in Sachen Digitalisierung: Vom Bachelor in ?Digital Marketing? bis zum Master in ?Digitale Wirtschaft? und ?Digital Management und Leadership? gibt es weitere Studiengänge, die das Thema Digitalisierung beeinhalten. Dabei findet das komplette Studium online statt: von der Beratung und Anmeldung, über das Studium im eCampus mit Online-Übungen, Webinaren, Online-Seminaren und Videos, bis zu digitalen und interaktiven Lernmaterialien und Online-Klausuren.