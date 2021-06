Nano One wurden 3 neue Patente erteilt



– 3 neue Patente in Kanada, den USA und China erteilt und zugelassen

– Patente erweitern Schutz des One Pot-Verfahrens und der LNMO-Kathodenmaterialien

– Patente erhöhen den Wert des One Pot-Verfahrens und von M2CAM sowie beschichteter Nanokristalle und Technologien zur Verbesserung der Nachhaltigkeit

17. Juni 2021, Vancouver (Kanada) – Nano One® Materials Corp. (Nano One) (TSX: NANO, OTC – Nasdaq International Designation: NNOMF, Frankfurt: LBMB) ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentierten Verfahren zur kostengünstigen und kohlenstoffarmen Herstellung von Hochleistungs-Kathodenmaterialien, die in Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden. Nano One gab heute bekannt, dass sein Patentbestand um drei erteilte Patente erweitert wird, womit sich die Zahl der Patente von Nano One auf insgesamt 19 erhöht, während über 35 Patentanmeldungen noch ausstehend sind.

Für die kanadische Patentanmeldung 3.023.602 liegt ein Zulassungsbescheid vor, dessen Erteilung in naher Zukunft erfolgen soll. Dieses Patent wird den Schutz hinsichtlich bestimmter Komponenten des von Nano One entwickelten One Pot-Verfahrens erweitern.

Das kürzlich erteilte chinesische Patent 2017100669194 reiht sich in eine Familie von damit in Zusammenhang stehenden Patenten ein, die bereits in den USA, Kanada, Taiwan, Japan und Korea erteilt wurden. Dieses Patent erweitert den Schutz für ein Pulver, welches mit dem patentierten One Pot-Verfahren von Nano One hergestellt wird.

Das US-Patent 11.018.331 gesellt sich zu einem damit in Zusammenhang stehenden, in Taiwan erteilten Patent, welches eine neuartige Methode der Phosphatstabilisierung von Lithium-Ionen-Batteriekathoden umfasst. Dies ist eine bedeutsame, kostengünstige Verbesserung der Haltbarkeit von Lithium-Nickel-Mangan-Oxid-(LNMO)-Kathodenmaterial, das auch als Hochspannungsspinell (HVS) bekannt ist. Durch die Behandlung der Oberfläche der Kathodenpartikel federt die patentierte Technologie Instabilitäten ab, die bei Spinellen wie LNMO üblich sind, und ermöglicht höhere Betriebstemperaturen, die für Batterien von Elektrofahrzeugen charakteristisch sind.

Darüber hinaus liefert LNMO dieselbe Energie und Leistung wie andere Hochleistungskathoden und ist kostengünstiger, da es kobaltfrei und nickelarm ist und keine übermäßigen Mengen an Lithium erfordert. Seine dreidimensionale Struktur verhindert, dass sich die Batterie ausdehnt, zusammenzieht oder belastet wird, und ermöglicht kürzere Lade- und Entladezeiten.

LNMO weist zudem eine Betriebsspannung auf, die um 25 Prozent höher ist als bei kommerziellen Kathoden mit hohem Nickelgehalt, wodurch weniger Zellen in Anwendungen wie Elektrowerkzeugen und Elektrofahrzeugen eingesetzt werden müssen, während gleichzeitig die Produktivität, die Effizienz, das Wärmemanagement und die Leistung verbessert werden.

Das One Pot-Verfahren ist auf eine Reihe von Kathodenmaterialien anwendbar, einschließlich LNMO, NMC und LFP. Es bildet gleichzeitig haltbare Einkristall-Kathodenpulver und Schutzschichten.

Die M2CAM-(Metal to Cathode Active Material)-Technologie von Nano One ermöglicht die direkte Herstellung dieser Materialien aus Metallpulvern und Lithiumcarbonat für eine saubere und nachhaltige Lieferkette von Batteriemetallen. Diese Innovationen sollen die Kosten, den Energieverbrauch und den CO2-Fußabdruck der Batterielieferkette senken, so dass Nano One Automobilunternehmen, Kathodenherstellern, Bergbauunternehmen, Investoren und globalen Klimaneutralitätsinitiativen das Erreichen der Kosten- und Umweltziele ermöglichen kann.

Diese jüngsten Fortschritte im Bereich des geistigen Eigentums wurden zum Teil durch Beratungsleistungen sowie Forschungs- und Entwicklungsfinanzierungen des National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (das NRC IRAP) unterstützt und werden das Patentportfolio von Nano One auf 19 erteilte Patente in allen Teilen der Welt in Ländern wie Kanada, den USA, Taiwan, China, Japan und Korea erweitern. Nano One hat zudem über 35 noch ausstehende Patentanmeldungen, wobei weitere Anmeldungen in Erwägung gezogen werden.

Über Nano One

Nano One Materials (Nano One) ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentieren CO2-armen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Diese Technologie ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, Verbrauchselektronik und Batterien der neuen Generation zur Unterstützung der weltweiten Bemühungen um eine kohlenstofffreie Zukunft.

Nano Ones One Pot-Verfahren, seine beschichteten Nanokristall-Materialien und seine Metal to Cathode Active Material-(M2CAM)-Technologien adressieren grundlegende Leistungsanforderungen und Beschränkungen in der Lieferkette bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten und der Klimabilanz.

Nano One erhielt Finanzierung aus verschiedenen Regierungsprogrammen, und das derzeitige Projekt Scaling of Advanced Battery Materials wird von Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und dem Innovative Clean Energy (ICE) Fund der Provinz British Columbia gefördert. Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca.

