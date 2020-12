Nasuni beteiligt sich an der Einführung professioneller Dienstleistungen auf AWS Marketplace

Nasuni?, ein führender Anbieter von Cloud-Dateispeicherlösungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3002139-1&h=218 0089200&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3002139-1% 26h%3D2146447604%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nasuni.com%252F%26a%3Dcloud%2Bfil e%2Bstorage&a=Cloud-Dateispeicherl%C3%B6sungen) , hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen an der Einführung professioneller Dienstleistungen auf dem AWS Marketplace (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3002139-1&h=3448795600&u=ht tps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3002139-1%26h%3D336609 3717%26u%3Dhttps%253A%252F%252Faws.amazon.com%252Fmarketplace%252Fpp%252FB084HFW SWH%253Fqid%253D1607022605143%2526sr%253D0-1%2526ref_%253Dsrh_res_product_title% 26a%3DAWS%2BMarketplace&a=AWS+Marketplace) teilnimmt. Die Kunden von Amazon Web Services (AWS) können jetzt professionelle Dienstleistungen von Nasuni auf AWS Marketplace finden und erwerben. AWS Marketplace ist ein kuratierter digitaler Katalog mit Software, Daten und Dienstleistungen, über den Software und Datenprodukte ganz einfach gesucht, getestet, gekauft und übernommen werden können. Nasuni ist als Teilnehmer der Neueinführung einer der ersten unabhängigen Softwareanbieter, der Dienstleistungen auf AWS Marketplace anbietet und einsetzt, um Kunden bei der Implementierung, Unterstützung und Verwaltung ihrer Software in AWS zu unterstützen.

Unternehmen, die in die Cloud migrieren, wollen ihre bevorzugten Softwarelösungen auf AWS verwenden. Mit den professionellen Dienstleistungen von Nasuni, die auf AWS Marketplace verfügbar sind, haben Kunden die Möglichkeit, ganz einfach Software und Dienstleistungen an einem zentralen Ort zu erwerben und in Rechnung zu stellen. Die Kunden können den Kauf von Software mit Standardvertragsbedingungen weiter optimieren, um die Beschaffungszyklen zu vereinfachen und zu beschleunigen.

„Unternehmen, die die Cloud-gesteuerte digitale Transformation nutzen, suchen nach den besten Möglichkeiten, den Prozess zu optimieren. Dazu gehört auch die Beschaffung“, erklärte Jason DePardo, VP für den Kundenerfolg bei Nasuni. „Unser Experten-Team für Cloud-Dateispeicherung unterstützt die Unternehmen bei der Migration älterer lokaler Dateispeicher in die Cloud. Dabei profitiert es von unserer Erfahrung aus der Migration von mehr als 500 Unternehmenskunden auf Cloud-Dateispeicher.“

IT-Organisationen nutzen die professionellen Dienstleistungen von Nasuni, um schnelle und risikoarme Migrationen von Dateiservern und NAS-Workloads auf Nasuni und den Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) zu gewährleisten und eine erfolgreiche Implementierung zu ermöglichen, die sich an bewährten Verfahren orientiert und Stakeholdern, Endnutzern sowie IT-Administratoren die größtmöglichen Vorteile bietet. Dank des Zugriffs auf die professionellen Dienstleistungen von Nasuni auf AWS Marketplace können Kunden aus einer Vielzahl vorgefertigter professioneller Serviceangebote wählen und die Beschaffung optimieren. Nasuni hat kürzlich auch seine AWS Outposts Ready Designation (https ://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3002139-1&h=2658004230&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2 Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3002139-1%26h%3D1301199698%26u%3Dhttps%253A% 252F%252Fwww.nasuni.com%252Fnews%252Fpr-aws-outposts%252F%26a%3DAWS%2BOutposts%2 BReady%2BDesignation&a=AWS+Outposts+Ready+Designation) und AWS Digital Workplace Competency (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3002139-1&h=1832619786&u=https%3 A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3002139-1%26h%3D3872555744% 26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nasuni.com%252Fpartner%252Famazon-workspaces%252F% 26a%3DAWS%2BDigital%2BWorkplace%2BCompetency&a=AWS+Digital+Workplace+Competency) bekannt gegeben.

Nasuni kann auch auf dem AWS Marketplace erworben werden (https://c212.net/c/lin k/?t=0&l=de&o=3002139-1&h=2276618623&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft% 3D0%26l%3Den%26o%3D3002139-1%26h%3D1897969419%26u%3Dhttps%253A%252F%252Faws.amaz on.com%252Fmarketplace%252Fpp%252FB084HFWSWH%253Fqid%253D1607018307165%2526sr%25 3D0-1%2526ref_%253Dsrh_res_product_title%26a%3Davailable%2Bfor%2Bpurchase%2Bin%2 BAWS%2BMarketplace&a=AWS+Marketplace+erworben+werden) und ist über die Programme AWS Marketplace Private Offers (PPOs) und AWS Marketplace Consulting Partner Private Offers (CPPOs) erhältlich. Nasuni ist außerdem ein AWS Well-Architected Partner und ein AWS Advanced Technology Partner.

Nasuni ist Bronze-Sponsor der AWS re:Invent 2020, die von 30. November bis 18. Dezember 2020 läuft. Wenn Sie ein registrierter Teilnehmer sind, besuchen Sie unseren virtuellen Stand (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3002139-1&h=618685 085&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3002139-1%26h% 3D409681168%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvirtual.awsevents.com%252Fsponsor%252F1869 83423%252FNasuni%26a%3Dvisit%2Bour%2Bvirtual%2Bbooth&a=besuchen+Sie+unseren+virt uellen+Stand) und lassen Sie Ihren Cloud-Dateispeicher auf AWS-Fragen beantworten. Zur Registrierung besuchen Sie bitte die Hauptseite AWS re:Invent ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3002139-1&h=750917451&u=https%3A%2F%2Fc212.n et%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3002139-1%26h%3D2191929653%26u%3Dhttps%2 53A%252F%252Fvirtual.awsevents.com%252F%26a%3Dplease%2Bvisit%2Bthe%2Bmain%2BAWS% 2Bre%253AInvent%2Bsite&a=besuchen+Sie+bitte+die+Hauptseite+AWS+re%3AInvent) .

Informationen zu Nasuni

Nasuni bietet modernen Cloud-Dateispeicher, der auf dem weltweit einzigen globalen Dateisystem basiert. Nasuni ist ein Cloud-Ersatz für traditionelle Network Attached Storage (NAS) und Dateiserver-Silos. Nasuni konsolidiert Datendateien mit sofort erweiterbarem Cloud-Speicher zum halben Preis. Nasuni vereinfacht die IT-Administration dramatisch, indem es die Notwendigkeit und die Komplexität herkömmlicher Backup- und Disaster-Recovery-Infrastrukturen eliminiert. Mitarbeiter führender Unternehmen verlassen sich auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus leicht auf Dateien zuzugreifen und diese weltweit auszutauschen. Zu den von Nasuni betreuten Sektoren gehören Fertigung, Bauwesen, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharmazeutika, Konsumgüter, Öl und Gas, Finanzdienstleistungen und Behörden des öffentlichen Sektors. Die Unternehmenszentrale von Nasuni hat ihren Sitz in Boston, Massachusetts, und erbringt Dienstleistungen in über 70 Ländern rund um den Globus. Für weitere Informationen besuchen Sie https://c212.net/c/link/?t=0& l=de&o=3002139-1&h=3246865878&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l %3Den%26o%3D3002139-1%26h%3D1367027409%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nasuni.com%2 52F%26a%3Dwww.nasuni.com&a=www.nasuni.com .

Pressekontakt:

JaeMi Pennington

Nasuni@metiscomm.com

