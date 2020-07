Nature–s Exclusive von Mota Ventures gewinnt bis zum 2. Quartal 2020 102.844 Kunden



Vancouver, BC, Kanada (10. Juli 2020) – Mota Ventures Corp. (CSE:MOTA FWB: 1WZ:GR OTC: PEMTF) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine in den USA ansässige Marke Nature–s Exclusive (Nature–s Exclusive oder die Marke) in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2020 102.844 neue Kunden gewonnen hat. Die Gesamtzahl der während des Berichtszeitraums gewonnenen Neukunden stellt ein Allzeithoch für Neukunden innerhalb eines bestimmten Sechsmonatszeitraums für die Marke dar.

Diese Rekordzahl an gewonnenen Kunden kann auf die verstärkten Marketinganstrengungen des Unternehmens für seine Marke Nature–s Exclusive sowie auf eine erfolgreiche Ausweitung der Lieferkette des Unternehmens und seine Fähigkeit zurückgeführt werden, auf die Marktnachfrage inmitten einer globalen Pandemie durch die Einführung neuer und relevanter Produkte zu reagieren.

Der CEO, Ryan Hoggan, kommentierte die neuen Rekorde des Unternehmens wie folgt: Da das Jahr 2020 mit so vielen Unsicherheiten verbunden ist, auch was die Wirtschaft weltweit betrifft, bin ich mit der bisherigen Performance des Unternehmens im Jahr 2020 sehr zufrieden. Mota und seine Marke Nature–s Exclusive zeigen ihre Beständigkeit und Relevanz. In der ersten Hälfte dieses Jahres haben wir nicht nur eine Rekordzahl an Neukunden von über 100.000 erreicht, sondern auch einen Rekordumsatz von $5,1 Millionen allein für den Monat Mai erzielt und veröffentlicht. Angesichts dieser beruhigenden Anzeichen dafür, dass Mota und Nature–s Exclusive den Bekanntheitsgrad und die Nachfrage nach unserer Marke steigern, sind wir zunehmend zuversichtlich, dass sich die fortgesetzte Konzentration auf das Wachstum in den USA und die Expansion in Europa als erfolgreich erweisen und weiterhin Wert für unsere Aktionäre und Stakeholder gleichermaßen schaffen wird.

Über Mota Ventures Corp.

Mota Ventures ist ein etabliertes Unternehmen für natürliche Gesundheitsprodukte und eCommerce-Technologie, das sich auf die Bereiche CBD und psychedelische Medizin konzentriert. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz sowohl in Nordamerika als auch in Europa. In den Vereinigten Staaten bietet das Unternehmen über seine Marke Natures Exclusive eine CBD-Hanföl Produktlinie an, die aus in den USA angebautem Hanf gewonnen und formuliert wurden. Innerhalb Europas führt der Verrian-Betrieb des Unternehmens derzeit klinische Studien durch, bei denen firmeneigene Produkte zur Behandlung der Opiatabhängigkeit eingesetzt werden. Das hochqualifizierte Team von Verrian leitet auch die 110.000 Quadratfuß große Produktionsstätte von Mota Ventures in Radebeul, Deutschland. Darüber hinaus werden die preisgekrönten 100% biologischen CBD-Öle und Kosmetika der Marke Sativida von Mota Ventures in Spanien, Portugal, Österreich, Deutschland, Frankreich und Großbritannien verkauft. Das Unternehmen strebt auch den Erwerb von umsatzgenerierenden natürlichen Gesundheitsprodukten und Betrieben in Europa und in Nordamerika an, um ein internationales Vertriebsnetz unter Verwendung seiner eCommerce-Technologieplattform aufzubauen.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

MOTA VENTURES CORP.

Ryan Hoggan

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen werden die Leser ersucht, sich an Joel Shacker, President des Unternehmens, unter der Telefonnummer 604.423.4733 oder per E-Mail an IR@motaventuresco.com oder www.motaventuresco.com zu wenden.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung, die von der Unternehmensführung erstellt wurde.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, sind im Hinblick auf das Unternehmen als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze zu verstehen. Dazu zählen auch Aussagen über ihre Pläne, Einnahmen produzierende CBD-Marken und Betriebe in Europa und Nordamerika zu erwerben, und sich als internationales Vertriebsnetz für CBD-Produkte zu etablieren. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

