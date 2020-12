Natuvion wird Mitglied der exklusiven SAP S/4HANA Selective Data Transition Engagement Community!

Natuvion, ein führender Anbieter von Datenintegrationsdiensten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von SAP als eines von nur vier Mitgliedern der SAP S/4HANA Selective Data Transition Engagement Community ausgewählt wurde. Aufgabe der Gruppe ist es, gemeinsame Standards, Methoden und Prozesse für einen zuverlässigen und bewährten Migrationsansatz zu SAP S/4HANA zu etablieren. Die als Selective Data Transition bezeichnete innovative Methodik kombiniert eine flexible Neugestaltung von Geschäftsprozessen mit der Erhaltung historischer Daten.

Natuvion unterstützt die elitäre Arbeitsgruppe mit ihrem großen Fachwissen zur Datenmigration. In mehreren komplexen Projekten konnten die Experten bereits umfangreiche Erfahrung mit der Selective Data Transition zu SAP S/4HANA sammeln. Die Arbeitsgruppe profitiert von den Migrationskenntnissen und -erfahrungen aller Mitglieder. Dazu gehören neben der Natuvion die SAP sowie CBS, Datavard und SNP.

Unternehmen weltweit suchen nach Möglichkeiten, den SAP S/4HANA-Migrationsprozess möglichst reibungslos zu gestalten. Große Herausforderungen bilden dabei Datenbestände, die Jahrzehnte zurückreichen oder über Jahre gewachsene heterogene IT-Infrastrukturen. Helfen sollen Tools, die ihnen bei der Auswahl der zu migrierenden Daten helfen. Gleichzeitig müssen diese Werkzeuge die vollständige Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz und zur Datenspeicherung gewährleisten.

Die Mitglieder der SAP S/4HANA-Arbeitsgruppe „Selective Data Transition Engagement“ definieren eine Reihe von Migrationsszenarien, um den größtmöglichen Nutzen aus diesem innovativen Ansatz zu ziehen. SAP-Kunden können sich darauf verlassen, dass die vier kompetenten Beratungsunternehmen einen beispiellosen Zugang zum SAP-Transformationsteam haben, mit dem sie in ständigem Kontakt stehen. Darüber hinaus besteht die einzige Aufgabe der Gruppe darin, qualitativ hochwertige, gut organisierte, flexible und erfolgreiche Migrationen für alle Kunden ihrer Mitglieder zu gewährleisten.

„Wir sind sehr stolz darauf, von SAP als Mitglied dieser exklusiven Arbeitsgruppe ausgewählt worden zu sein“, kommentierte Patric Dahse, Co-CEO bei Natuvion. „Die fünf Unternehmen, die ihr kollektives Know-how teilen, schaffen einen beeindruckenden und weltweit einzigartigen Wissensfundus, der SAP-Kunden, die zu S/4HANA migrieren möchten, direkt zugute kommt. Wir freuen uns darauf, dieses Wissen auch mit unseren Kunden teilen zu können“.

Die Natuvion-Gruppe steht für Kompetenz und Innovation auf dem Gebiet der Datentransformation und der Migration zu digitalen Plattformen. Natuvion ist ein Gründungsmitglied der neuen SAP S/4HANA Selective Data Transition Engagement Community. Mit ihren Softwareprodukten antwortet Natuvion auf die große Nachfrage nach Datentransformations-, Systemsicherheits- und Datenschutzlösungen. Die Natuvion Group ist eines der am schnellsten wachsenden IT-Software- und Beratungsunternehmen, das sowohl in der Inc. 5000 und dem FT 1000 vertreten ist.