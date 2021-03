Änderung der Minenkonzeption katapultiert dieses Unternehmen weit nach oben!

Nach den jüngsten Korrekturen scheint sich der Goldmarkt nun gefangen zu haben und die Chancen auf wieder steigende Notierungen stehen besser als auf weiter fallende.

Deshalb sollte man sich unserer Meinung nach wieder nach vielversprechenden Investitionsmöglichkeiten umsehen. Und das haben wir bereits getan und wollen Ihnen natürlich einen angehenden Top-Produzenten aus dem Lundin-Imperium nicht vorenthalten!

Denn dieses Unternehmen mit seinem Top-Projekt und der Lundin-Expertise hat es in sich! Zudem katapultiert die jüngste Unternehmensmeldung dieses ohnehin schon Top-Unternehmen in eine neue Liga.

War das ?Cerro Blanco?-Projekt in Guatemala von Bluestone Resources (WKN: A2DSHJ / TSX-V: BSR) schon von Beginn an ein Weltklasse Asset so wurde diesem jetzt durch die Umwandlung der Mine von untertage in den Tagebau die Krone aufgesetzt! Denn damit steigt das Unternehmen nicht nur direkt in den Bereich der mittelgroßen Goldproduzenten auf, sondern zudem noch zu einem Produzenten mit den niedrigsten Produktionskosten!

Durch die deutlich günstigere Tagebaumine können sogar noch viel mehr Gold- und Silberunzen produziert werden, und das noch deutlich günstiger!

CEO Jack Lundin meint, mit dem Abschluss der fortgeschrittenen Ingenieur- und Optimierungsarbeiten hätte das Verständnis des Projekts erheblich verbessert werden können und somit die Möglichkeit aufgezeigt, die oberflächennahe, hochgradige Mineralisierung durch ein Tagebau-Erschließungsszenario zu nutzen. In diesem Szenario sei eine mehr als 300.000 Unzen Gold pro Jahr Mine mit Gesamtförderkosten (?AISC?) von deutlich unter 700,- USD möglich.

Dies sei eine bedeutende Änderung in der Unternehmensstrategie von Bluestone, die den Wert des Goldprojekts ?Cerro Blanco? und für alle Stakeholder deutlich maximieren wird, so der CEO.

Das sieht richtig gut aus!

Im Basisfall für die neue ?PEA? wurde ein Goldpreis von 1.550,- USD je Unze und ein Silberpreis von 20,- USD je Unze unterstellt. Und auch bei diesen, unserer Meinung nach sehr konservativen Annahmen besticht das Projekt mit folgenden hervorragenden Kennzahlen:

Spitzenproduktion von 334.000 Unzen! Durchschnittliche Jahresproduktion von 231.000 Unzen Gold über die gesamte Lebensdauer der Mine!

Durchschnittliche ?All in Sustaining Costs? (?AISC?) über das gesamte Minenleben von nur 642,- USD je Unze!

Durchschnittlicher jährlicher freier Cashflow von 186 Mio. USD pro Jahr und ein gesamter freier Cashflow über das bisherige Minenleben von 2 Mrd. USD!

Nettogegenwartswert (?NPV? 5 %) von 907 Millionen USD nach Steuern!

Interner Zinsfuß (?IRR?) nach Steuern von 28,5 %!

Anfangskapital von nur 548 Mio. USD mit einer Amortisationszeit nach Steuern von 2,6 Jahren!

Minenproduktion in der bisherigen Lebensdauer von 11 Jahren von ca. 2,4 Millionen Unzen Gold und 10,3 Millionen Unzen Silber!

?Gemessene und angezeigte?-Ressourcen von bisher 3 Millionen Unzen Gold und 13,2 Millionen Unzen Silber, die in 61,5 Millionen Tonnen Erz mit durchschnittlich 1,5 g/t Au und 6,7 g/t Ag enthalten sind.

Bei einem angenommenen Goldpreis von 1.800,- USD je Feinunze steigt der ?NPV? 5 % auf 1,3 Milliarden USD und der ?IRR? auf 36 %! Die Amortisationszeit der Mine fällt dann auf nur noch 2,2 Jahre!

Weitere Beispiel-Berechnungen bei unterschiedlichen Goldpreisen!

Die Geologie und die Mineralressourcen!

?Cerro Blanco? ist eine klassische epithermale Gold-Silber-Lagerstätte im Zusammenhang mit heißen Quellen und geringer Sulfidierung, die sowohl hochgradige Adern- als auch niedriggradige verstreute Mineralisierungen umfasst. Der Großteil der hochgradigen Mineralisierung befindet sich in Form von zwei aufwärtsgerichteten Aderschwärmen (Nord- und Südzone), die nach unten hin konvergieren und in basale Zuführungsadern übergehen. Das zeigen die Bohrungen mit signifikanten Mächtigkeiten in hochgradigen Mineralisierungen, mit Gehalten von z.B. 21,4 g/t Au und 52 g/t Ag über 15,5 m.

Die Mineralressource, die auf Basis von 141.969 Bohrmetern in 1.256 Löchern und Schlitzproben erstellt wurde, hat eine Grundfläche von 800 x 400 m zwischen Höhen von 525 m und 200 m über dem Meeresspiegel.

Die 3,4 Kilometer an unterirdischer Infrastruktur, in die im Zuge dieser Genehmigung investiert wurde, ermöglichten unterirdische Kartierungen, Probenahmen und mehr als 30.000 m an unterirdischen Bohrungen, die für Bluestones aktuelles Verständnis und die Validierung des geologischen Modells von ?Cerro Blanco? entscheidend waren.

So wird abgebaut!

Das Tagebauszenario sieht einen Abbau durch die eigentümergeführte Minenflotte bestehend aus 65-Tonnen-LKWs sowie Baggern mit 7,0-Kubikmeter-Schaufeln und 8,2-Kubikmeter-Radladern.

Das Minendesign und die Planung wurden so ausgelegt, dass 5,04 Millionen Tonnen pro Jahr, also rund 15.000 Tonnen pro Tag an Mühlenmaterial in die Prozessanlage eingespeist werden können, bei einem Abraumverhältnis über das Minenleben hinweg von 2,36 und Abbaukosten von 2,95 USD je Tonne. Insgesamt wird die Mühle stand heute 52,2 Millionen Tonnen Erz mit durchschnittlich 1,60 g/t Gold und 7,26 g/t Silber (1,68 g/t Goldäquivalent) verarbeiten. Im Anschluss daran wird das zerkleinerte Erz in einer konventionellen Zyanidlaugungsanlage ausgelaugt, um aus dem gewonnenen Gold Doré-Barren zu gießen. Basierend auf den metallurgischen Testarbeiten der ?PEA? liegt die erwartete Ausbeute bei 91 % für Gold und 85 % für Silber.

Fazit:

In Guatemala entsteht gerade eine mittelgroße und hochprofitabele Godmine. Noch scheint der Markt das vollkommen zu ignorieren, da Bluestone scheinbar noch relativ unbekannt ist. Von seinem Augusthoch bei rund 2,30 CAD hat die Aktie nun auf etwa 1,75 CAD korrigiert, was einer etwa 35 % Korrektur gleichkommt. Bei nun wieder freundlicheren Goldnotierungen erwarten wir hier sehr schnell signifikante Kurssteigerungen, aufgrund der deutlich besseren Ausgangslage.

