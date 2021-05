Änderungen im Aufsichtsrat der Bayerischen Börse AG

Uto Baader als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bayerischen Börse AG bestätigt

Jan Kupfer zum stellvertretenden Vorsitzenden ernannt

Sigrid Kozmiensky und Carsten Bokelmann folgen auf Ralf Woitschig und Thomas Posovatz

Die Hauptversammlung der Bayerische Börse AG hat den Aufsichtsrat für fünf Jahre bestellt und Uto Baader wurde im Aufsichtsrat erneut zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Zum Stellvertreter wurde Jan Kupfer, Mitglied des Vorstandes der HypoVereinsbank UniCredit Bank AG, bestellt. Neu in das Gremium rückt Sigrid Kozmiensky, Chief Risk Officer (CRO) und Mitglied des Vorstandes der ING-DiBa AG. Sie folgt auf Ralf Woitschig, bis 2019 Kapitalmarktvorstand der BayernLB. Außerdem ist Carsten Bokelmann, Vorstand der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, neu im Aufsichtsrat der Bayerischen Börse, in der Nachfolge von Thomas Posovatz. Dr. Klaus Patzak, Finanzvorstand der Schaeffler AG, und Prof. Dr. Franz-Christoph Zeitler setzen ihre Tätigkeit im sechsköpfigen Aufsichtsrat fort.

?Wir freuen uns, mit Sigrid Kozmiensky eine versierte Bank-Managerin, die auch den Blickwinkel der Bankenaufsicht bestens kennt, als Aufsichtsrätin gewonnen zu haben?, so Uto Baader. ?Außerdem verstärkt Carsten Bokelmann mit seiner langjährigen Expertise im Wertpapierhandel den Aufsichtsrat, so dass wir die Bayerische Börse mit ihren beiden Handelsplätzen Börse München und gettex optimal begleiten können?, so Baader weiter. Er würdigte außerdem das langjährige und konstruktive Mitwirken von Thomas Posovatz, der dem Gremium seit Juni 2004 angehörte, und von Ralf Woitschig.

Sigrid Kozmiensky ist seit 2020 als Chief Risk Officer im Vorstand der ING in Deutschland. Sie begann ihre Karriere 2002 bei PricewaterhouseCoopers und wechselte 2006 als Senior Manager zur ING. Dort war sie in verschiedenen Führungsfunktionen tätig, zuletzt als Director Risk Management. 2014 wechselte sie zur Europäischen Zentralbank und war in leitender Position für die Beaufsichtigung global systemrelevanter Banken zuständig, bevor sie 2019 zur ING zurückkehrte.

Der Diplom-Kaufmann Carsten Bokelmann ist seit 2020 Vorstand bei der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank. Davor war Bokelmann 19 Jahre bei der Wolfgang Steubing AG, seit 2015 als Vorstand und hier u.a. für Finanzen und Rechnungswesen, Risikomanagement und -controlling, Interne Revision und Compliance zuständig.

Sigrid Kozmiensky und Carsten Bokelmann sind auch in die Vorstandschaft des Münchener Handelsvereins e.V. gewählt worden, dem alleinigen Eigentümer der Bayerischen Börse AG. Die Besetzung der Gremien ist auf der Website der Börse München veröffentlicht (www.boerse-muenchen.de/…).

Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München. Seit Januar 2015 bietet sie zwei komplementäre Handelsmodelle an – das Spezialisten-Modell „Börse München“ und „gettex“, den Börsenplatz für das Market Maker Modell. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert die Neutralität, die für die Wahrung der Interessen der Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten unverzichtbar ist. An der Börse München sind mehr als 19.500 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPS und Fonds) im Angebot, auf gettex insgesamt über 112.000 Wertpapiere.

Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München. Seit 2005 betreibt die Börse München mit m:access ein sehr erfolgreiches Qualitätssegment für den Mittelstand.