Neckermann Ungarn setzt auf integrierte Technologie von ISO Travel Solutions, Peakwork und Salesforce

Neckermann Ungarn setzt auf das zentrale Veranstaltersystem Pacific von ISO Travel Solutions. In Kooperationen mit Peakwork und Salesforce kann der lokale Veranstalter künftig seine eigenen Pauschalreisen und dynamischen Pakete verkaufen und prozessübergreifend abwickeln.

ISO Travel Solutions und Peakwork statten, mit der Unterstützung von Salesforce, den Reiseveranstalter Neckermann Ungarn mit einem neuen System aus. So kann Neckermann Ungarn künftig seine Pauschalreisen und dynamisch paketierte Reisen in Eigenregie produzieren, verkaufen und verwalten. Zum Einsatz kommt dabei erstmals in Europa eine dreiteilige Lösung, die aus Systemen von ISO Travel Solutions, Peakwork und Salesforce besteht.

Peakwork übernimmt den Shopping-Teil mit Online-Suche und -Buchung inklusive dem Sourcing von dynamischen Produkten für Hotels und Flüge in der eigenen B2C und der B2B Internet Booking Engine für Agenturen. ISOs Pacific konsolidiert alle Daten, informiert Partner und übergibt diese anschließend gebündelt an das CRM von Salesforce, wo sie weiterverarbeitet werden.

Durch den neuen End-to-End-Prozess erreicht Neckermann Ungarn einen sehr hohen Automatisierungsgrad. Das entlastet die Mitarbeiter, die so den Kunden für mehr Produkte und Services zur Verfügung stehen.

Neckermann Ungarn ist der einzige Veranstalter, der als selbständige Einheit in der Ära nach Thomas Cook voll durchstartet. Geführt wird das neue Unternehmen von zwei Experten der ungarischen Touristikbranche: Dr. Veronika Békefi und Dr. János Szvoboda.

Zum Projektstart sagte Dr. János Szvoboda, Geschäftsführer bei Neckermann: ?Die digitale Transformation wird auch in der Touristik immer wichtiger. Für uns ist hier eine kontinuierliche Weiterentwicklung von hoher Wichtigkeit. Mit der Pacific-Plattform können wir sehr flexibel unsere Kundenzufriedenheit und Customer Experience weiter ausbauen. Das hat bei uns schon seit 25 Jahren höchste Priorität.?

Manuel Saballus, Vice President Commercial, Peakwork, bestätigt: ?Die neue Kombination aus den Systemen von ISO Travel Solutions und Peakwork mit der Unterstützung von Salesforce wird einen erstklassigen Neustart ermöglichen. Wir wünschen Neckermann Ungarn jetzt schon viel Erfolg.?

?Es freut mich, Neckermann als ?jüngstes? Unternehmen in der ISO-Welt zu begrüßen. Die bei Neckermann geschaffene Systemlandschaft bietet beiden Partnern viele Möglichkeiten und kann als Blaupause für weitere derartige Projekte dienen. Ich freue mich schon heute auf das gemeinsame Go-live in Kürze?, erklärt Sebastian Beck, Vertriebsmanager von ISO Travel Solutions.

Die ISO Travel Solutions GmbH ist spezialisiert auf Entwicklung, Vertrieb und Support von touristischen Software-Lösungen in internationalen Märkten. Das daraus gewonnene Know-how steht auch in Projekten für Beratungsdienstleistung zur Verfügung. Das Unternehmen deckt den gesamten Bereich der Touristik ab und bietet eigene Produkte für Reiseveranstalter, Zielgebietsagenturen/Reisebüros, Hotels und weitere Leistungsträger sowie Airlines. Die Lösungen sind bei vielen namhaften Unternehmen im In- und Ausland im Einsatz.

Seit 1979 agiert die ISO auf dem Markt und hat sich seither zu einem vielseitigen, internationalen

IT-Dienstleister entwickelt. Der Konzentration auf spezielle Märkte folgend, entstanden mehrere schlagkräftige und innovative Unternehmen unter dem Dach der ISO-Gruppe. Dazu zählen heute die ISO Software Systeme, die Software Engineering und Beratung erbringt, die ISO Travel Solutions, ein Experte für die Touristikindustrie, der SAP und Non-SAP Spezialist ISO Professional Services, die ISO Recruiting Consultants, der Personaldienstleister mit IT-Fokus, sowie die ISO Public Services für IT-Services der Öffentlichen Verwaltung.

Rund 610 Mitarbeiter sind an mehreren Standorten im gesamten Bundesgebiet sowie in Schwesterunternehmen in Österreich, Polen und Kanada tätig. Die Unternehmen ISO Software Systeme, ISO Travel Solutions und ISO Professional Services der ISO-Gruppe mit ihren Standorten in Nürnberg, München und Frankfurt am Main sind nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

Weiterführende Informationen sind unter www.isotravel.de erhältlich.