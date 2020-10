Neousys stellt mit dem SEMIL einen lüfterlosen wasserdichten GPU-Computer

Neousys Technology, ein branchenführender Anbieter von robusten Embedded-Systemen, stellt heute seine neue SEMIL-Baureihe mit lüfterlosen GPU-Computern vor, die wasserdicht entsprechend IP67 sind. Diese Baureihe, die Embedded-PCs ganz neue Dimensionen eröffnet, basiert auf einer patentierte Systemarchitektur (RC-Patentnr. I697759), hat ein speziell konzipiertes Chassis, ein mit einer maßgefertigten O-Ring-Dichtung abgedichtetes Gehäuse und robuste M12-Anschlüsse. Die SEMIL-Computer sind in verschiedenen Konfigurationen mit unterschiedlichen IP-Spezifikationen und in verschiedenen Preisklassen erhältlich. Sie wurden insbesondere für die extrem rauen Bedingungen in Werken der chemischen und der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie und für autonome Fahrzeuge in Industrie- und Militäranwendungen entwickelt, sind aber gleichzeitig auch als kommerzielle Produkte für den Verbrauchermarkt verfügbar.

Die SEMIL-Baureihe ist eine der weltweit ersten lüfterlosen GPU-Lösungen, die entsprechend der IP67-Spezifikation wasserdicht ist und unterstützt eine NVIDIA? Tesla T4- oder eine Quadro P2200-GPU. Dank ihrer patentierten Technologie bleiben diese Systeme auch auch bei Umgebungstemperaturen von 62??C und unter CPU-Volllast uneingeschränkt betriebsbereit, ohne dass die GPU gedrosselt werden müsste. Die Systeme dieser Baureihe sind nicht nur wasserdicht, sondern auch mit einem Gehäuse aus Edelstahl und Aluminium bestmöglich vor Rost geschützt.

Neben diesem extrem robusten Gehäuse bieten die Systeme besonders zuverlässige und robuste M12-Anschlüsse. Diese M12-basierten Lösungen für die Verkabelung sind kostengünstiger als Standardanschlüsse, wie sie beim Militär verwendet werden, gleichzeitig sind sie jedoch wesentlich widerstandsfähiger und zuverlässiger als die meisten kommerziell erhältlichen Anschlüsse, die heute am Markt verfügbar sind. Daneben zeichnen die Geräte der SEMIL-Baureihe weitere Eigenschaften aus, die sie zu einer idealen Computerplattform für unbeständige Umgebungen machen. So können die Systeme beispielsweise als Standardkomponenten im 2U-19-Zoll-Formfaktor mit halber oder voller Bauhöhe eingebaut werden, verfügen über besondere Haltespangen zur flexiblen Rack- oder Wandmontage und können durch Zuschaltung eines SuperCap-USV-Geräts auch bei unvorhergesehenen Stromausfällen betriebsbereit bleiben.

Zu der SEMIL-Baureihe gehören die folgenden Modelle:

Der SEMIL-1700GC, ein lüfterloser GPU-Computer mit Unterstützung für NVIDIA? Tesla T4/Quadro P2200-GPU und für Intel? Xeon? E- oder 8./9.-Gen Core?-CPU, der durchgehend mit M12-Anschlüssen ausgestattet und wasserdicht entsprechend der IP67-Spezifikation ist

Der SEMIL-1700, ein lüfterloser Computer mit Unterstützung für Intel? Xeon? E- oder 8./9.-Gen Core?-CPU, der durchgehend mit M12-Anschlüssen ausgestattet und wasserdicht entsprechend der IP67-Spezifikation ist

Der SEMIL-1300GC, ein lüfterloser GPU-Computer mit Unterstützung für NVIDIA? Tesla T4/Quadro P2200-GPU und für Intel? Xeon? E- oder 8./9.-Gen Core?-CPU, der mit M12-Anschlüssen ausgestattet und für einen großen Umgebungstemperaturbereich konzipiert ist

Der SEMIL-1300, ein lüfterloser Computer mit Unterstützung für Intel? Xeon? E- oder 8./9.-Gen Core?-CPU, der mit M12-Anschlüssen ausgestattet und für einen großen Umgebungstemperaturbereich konzipiert ist

?In der SEMIL-Baureihe finden sich zahlreiche Errungenschaften von Neousys-Technologien aus dem letzten Jahrzehnt wieder. Diese Baureihe wurde für Umgebungsanforderungen entwickelt, in denen Standard-Embedded-Lösungen nicht mehr eingesetzt werden können, die Geräte sind aber gleichzeitig als kommerzielle Produkte für den Endverbrauchermarkt verfügbar. Wir bieten Modelle der SEMIL-Baureihe auf unterschiedlichem Leistungsniveau und für vielfältige vertikale Anwendungen an, beispielsweise für die Automatisierung in der Fertigung, für Anwendungen in Militär- und Rüstungsindustrie, für autonome Fahrzeuge in der Industrie und für viele weitere Bereiche?, sagt Bob Dang, Produktmanager bei Neousys.

Neousys Technology, gegründet 2010, entwickelt und produziert robuste Embedded-Plattformen und -Module. Mit Know-how- Schwerpunkten von Embedded-Computing bis zu Datenerfassung und -verarbeitung ist es das Ziel von Neousys, für viele Branchen Produkte mit innovativen Featuresets aber einfachen und robusten Architekturen zu entwickeln.

Neousys Technology bietet anwendungsorientierte Plattformen in den folgenden Produktkategorien:

? Robuste lüfterlose Embedded-Computer mit weitem Betriebstemperaturbereich

? Machine Vision-Plattformen mit mehreren GigE/PoE-Ports

? Lüfterlose Fahrzeugcomputer

? Ultrakompakte lüfterlose Controller

? Computersysteme für Überwachung und Videoanalyse

