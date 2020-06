NetCents Technology nimmt die Vereinigten Staaten in sein Kryptowährungs-Kreditkartenprogramm auf



VANCOUVER, B.C., 26. Juni 2020 – NetCents Technology Inc. (NetCents oder das Unternehmen) (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF) – ein disruptives Unternehmen mit Geschäftsschwerpunkt auf Kryptowährungszahlungstechnologien – freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen, die Vereinigten Staaten in sein NetCents Cryptocurrency Credit Card Program (Kryptowährungs-Kreditkartenprogramm) aufnehmen wird.

Angesichts des Interesses an seinem kanadischen Kryptowährungs-Kreditkartenprogramm und der technischen Entwicklungsarbeiten, die für dieses Programm durchgeführt wurden, gekoppelt mit dem Interesse von Kryptowährungsinhabern in den USA an einer Kryptowährungs-Kreditkarte von NetCents hat das Unternehmen beschlossen, das Programm in Kanada und den Vereinigten Staaten gleichzeitig an den Start zu bringen.

Durch die Aufnahme der Vereinigten Staaten in das Kreditkartenprogramm vor der Einführung, kann das Unternehmen die technische Entwicklung, das Management und die Einführung des Programms straffen und die potenzielle Nutzerbasis des Kreditkartenprogramms gleichzeitig verzehnfachen. Während der technischen Integrationsphase des Programms hat NetCents eine Schlüsselinnovation entwickelt, die dem Kryptowährungs-Kreditkartenprogramm von NetCents eigen ist. Die Kreditkarteninhaber können bis zu drei Kryptowährungen auswählen, die sie mit ihrer Kreditkarte ausgeben können, und das Unternehmen hat den entsprechenden Prozess und die Technologie entwickelt, mit denen die Karteninhaber im Rahmen einer einzigen Transaktion automatisch mit mehreren Kryptowährungen bezahlen können.

Im Gegensatz zu anderen Prepaid-Karten auf Kryptowährungsbasis die auf dem Markt sind, müssen die Inhaber der NetCents-Kreditkarte die Kryptowährung nicht vorab auf ihre Karte laden, wodurch eine potenzielle verlorene Wertsteigerung infolge steigender Kryptowährungswerte zwischen dem Zeitpunkt des Aufladens und dem Zeitpunkt der Ausgabe verhindert wird. Die Kryptowährungs-Kreditkarte von NetCents ist direkt mit dem NetCents-Wallet der Benutzer verbunden, wodurch die Inhaber die Kryptowährung in ihrem Wallet ausgeben können. Die Kryptowährungs-Kreditkarte von NetCents wird in die mobile App von NetCents integriert werden und verfügt über Chip-, Pin-, Magnetstreifen und NFC-Funktionalität.

Dies ist für uns ein gewaltiger Sprung nach vorne. Was wir hier aufbauen, ist die nahloseste Brücke zwischen der mehr als 200 Milliarden Dollar schweren Assetklasse der Kryptowährungen und allen Händlern, die Kreditkarten als Zahlungsmittel akzeptieren, erklärt Clayton Moore, Gründer und CEO von NetCents Technology. Wir freuen uns darauf, unsere Entwicklungsarbeiten zum Abschluss zu bringen und unsere bahnbrechenden Zahlungsprodukte in Kürze auf den Markt zu bringen.

Über NetCents

NetCents Technology Inc., das Transaktionszentrum für alle Kryptowährungszahlungen, stattet zukunftsorientierte Unternehmen mit der Technologie aus, um die Verarbeitung von Kryptowährungen nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei dem Risiko oder der Volatilität des Kryptomarktes ausgesetzt zu sein. NetCents Technology ist als Money Services Business (MSB) bei FINTRAC registriert.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.net-cents.com oder über den Anlegerservice: investors@net-cents.com.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, stellen Sie sicher, dem Telegrammkanal unter http://t.me/NetCents beizutreten.

