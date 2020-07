Netmail, NetGovern&Ipro Tech: Gemeinsam noch besser

Mit Sitz in Tempe, Arizona in den Vereinigten Staaten ist Ipro Tech eines der führenden E-Discovery-Unternehmen Nordamerikas und kombiniert jahrzehntelange Innovation mit Branchenexpertise, wodurch sich Kosten und Komplexität von E-Discovery enorm reduzieren lassen.

In Montreal, Kanada am Hauptsitz von NetGovern wird die gleichnamige Information Governance Software entwickelt, die aktiv Risiken reduziert, die Datensicherheit verbessert und den Wert von Informationen erhöht, egal wo sie gespeichert sind. Die europäische Tochter Netmail hilft bei der Migration, Implementierung, Adaptierung und dem Betrieb von Microsoft 365 und unterstützt mit NetGovern Unternehmen dabei die Kontrolle über ihre Daten und Informationen zu behalten.

Bei Betrachtung des E-Discovery Referenzmodells wird klar, dass die Technologien von Ipro Tech und NetGovern sich optimal kombinieren lassen.

Ipro Tech ist spezialisiert auf die Produktion und Präsentation relevanter Daten für Wirtschaftsprüfungen, Gerichtsverfahren und weiteren Untersuchungen. NetGovern als Information-Governance-Lösung legt den Fokus auf Identifikation, Sammlung, Aufbewahrung sowie Verarbeitung, Überprüfung und Analyse von Daten. Die Anbindung an verschiedenste Datenquellen, egal ob on-premise oder in der Cloud, ist eines der Kerntechnologien von NetGovern. In Kombination kann nun das gesamte Spektrum des E-Discovery-Referenzmodells abgedeckt werden.

NetGovern Entwicklung und der NetGovern Software Stack bleiben unberührt

Die Marke NetGovern und die Entwicklung des gleichnamigen Software Stacks werden auch nach der Akquisition durch Ipro Tech wie geplant fortgeführt. In Deutschland ist Netmail mit dem Zusammenschluss nicht nur europäische Zentrale für NetGovern, sondern auch für Ipro Tech. Damit profitieren Kunden von dem ganzheitlichen Ansatz entlang des gesamten E-Discovery Referenzmodells und können sich auf eine noch umfangreichere Entwicklung der bestehenden Lösungen für cloudbasierte E-Mail- und Dateiarchivierung mit ihren Governance- und Compliance-Modulen freuen. Dabei verweilt der Fokus bei Netmail wie gehabt auf dem Microsoft 365 Enablement mit Services wie Beratung und Migration sowie dem Bereitstellen der entsprechenden Software-Lösungen um Microsoft 365 kosteneffizient zu ergänzen.

Netmails Geschäftsführer Andreas Riediger äußert sich voller Vorfreude auf die, durch die Akquisition, nochmals umfangreichere Zusammenarbeit mit den Kollegen von Ipro Tech:

?Aus einer sehr engen Technologie-Partnerschaft mit Ipro Tech, die durch ähnliche Unternehmenskulturen schnell Fahrt aufnahm, ist eine Zusammenführung der Organisationen entstanden. Ich freue mich in besonderem Maße auf die vielfältigen Möglichkeiten, die zusätzlichen Geschäftsfelder und erweiterten Kundensegmente, die durch die Zusammenführung von NetGovern mit Netmail und Ipro Tech entstehen. Insbesondere erhöht sich unser Potenzial für die Weiterentwicklung der Microsoft 365 Compliance Bausteine nochmals deutlich, womit wir für unsere Kunden innerhalb unserer Netmail Cloud Produktpalette schon jetzt verschiedenste Problemszenarien im Hinblick auf Microsoft Exchange, Teams, OneDrive, etc. lösen können.?

Netmail hilft bei der Migration, Implementierung, Adaptierung und dem Betrieb von Microsoft 365 und unterstützt mit der notwendigen Software, damit Organisationen die Kontrolle über ihre Daten & Informationen behalten.