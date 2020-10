Nets Groupübernimmt führenden Schweizer Zahlungsterminal-Anbieter CCV Schweiz SA

br />



Die Übernahme setzt die europaweite Wachstums- und Expansionsstrategie der Nets?Group fort und stärkt die Präsenz der Nets?Group in der Schweiz

Das bestehende Schweizer Dienstleistungsportfolio der Nets?Group im Bereich Kartenakzeptanz wird um Zahlungsterminals und Integration von Kassensystemen am Point of Sale erweitert

Die zur Nets Group gehörende Concardis Schweiz AG wird mit der CCV Schweiz SA zusammengeschlossen. Beide Unternehmen werden gemeinsam unter der Marke Nets weitergeführt

Die Nets?Group, einer der führenden Zahlungsdienstleister in Europa, gab heute die Übernahme der CCV Schweiz SA, einer Tochtergesellschaft der CCV?Group mit Sitz in den Niederlanden, bekannt. Die Übernahme ist ein weiterer Schritt in der europäischen Wachstums- und Expansionsstrategie der Nets?Group, die darauf abzielt, fortschrittliche Zahlungslösungen in Regionen mit hohem Potential für Wachstum zu bringen, das durch die anhaltende Umstellung auf digitale Zahlungen angetrieben wird.

Der renommierte Schweizer Zahlungsinfrastruktur-Anbieter CCV?Schweiz?SA bringt 30 Jahre Erfahrung mit Kartenterminals und damit verbundenen Dienstleistungen sowie mit Kassenintegrations-, Kundenbindungs- und Einkaufskartensystemen in die Nets?Group ein. Die Übernahme ist ein weiterer Schritt in der europäischen Wachstumsstrategie der Nets?Group. Die CCV?Schweiz?AG wird mit der zur Nets?Group gehörenden Concardis?Schweiz?AG zusammengeschlossen. Sobald die Integration in den kommenden Monaten organisatorisch abgeschlossen ist, werden die beiden Unternehmen unter der Marke Nets weitergeführt.

?Diese Akquisition wird uns helfen, unsere Präsenz in der Schweizer Wertschöpfungskette auszuweiten und unseren Kunden als One-Stop-Shop über die einfache Zahlungsabwicklung hinaus Mehrwertdienste anzubieten?, so Robert Hoffmann, CEO von Concardis und Nets Merchant Services. ?Die CCV?Group ist für uns ein wichtiger und vertrauenswürdiger Partner in der DACH-Region. Durch den Zusammenschluss heben wir unsere Partnerschaft auf die nächste Stufe. So können wir Händlern in der Schweiz, Deutschland und Österreich ein starkes und wettbewerbsfähiges Alternativangebot bieten und die europaweite Präsenz von Nets in wachstumsstarken Regionen weiter ausbauen.?

Attraktive Region

?Starke Wachstumsraten beim bargeldlosen Bezahlen und eine generelle Offenheit für Innovation und Digitalisierung machen die Schweiz zu einem attraktiven Standort, in den wir kräftig investieren?, so Hoffmann. ?Wir sind bereits ein bekannter Zahlungsdienstleister in der Schweiz, bisher vor allem mit Schwerpunkt auf dem Acquiring. CCV bringt hocheffiziente und innovative technologische Hardwarelösungen ein und ergänzt damit die bestehenden Dienstleistungen für Schweizer Händler.?

?Wir arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich in der Schweiz zusammen und bedienen damit die Interessen der lokalen Händler. In diesem Zusammenschluss sehen wir eine große Chance ? sowohl aus der Kundenperspektive als auch für unsere Mitarbeiter?, sagt Enny van de Velden, Chair of the Board, CCO der CCV Group B.V.

?Künftig werden unsere Händlerkunden einen einzigen Ansprechpartner haben, der sie in allen Belangen rund ums Payment betreut und von unseren erfahrenen Mitarbeitern unterstützt wird. Unsere Mitarbeiter werden Teil eines europaweit tätigen Full-Service-Zahlungsdienstleisters, der neue Entwicklungsmöglichkeiten bietet?, ergänzt van de Velden.

Vereintes Know-how für starke Lösungen

?In den nordischen Ländern, in der DACH-Region und in Polen ist Nets bereits ein führender Anbieter im Bereich digitale Zahlungen und Dienstleistungen?, so Hoffmann. ?Dieses Know-how werden wir mit der Erfahrung unserer Partner und Mitarbeiter in ganz Mitteleuropa kombinieren, um Kleinunternehmen, innovativen Start-ups und auf dem internationalen Markt etablierten Akteuren zukunftsweisende und starke Lösungen für den lokalen und internationalen Zahlungsverkehr zu bieten.?

In den vergangenen Jahren hat die Nets?Group ihre Präsenz in ganz Europa erheblich ausgeweitet und seit 2017 sechs wichtige strategische Transaktionen abgeschlossen, um wachstumsstarke Regionen stärker zu erschließen und dem anhaltenden Trend zum digitalen Bezahlen Rechnung zu tragen. Durch die Übernahme von Dotpay / eCard, eine strategische Allianz mit Przelewy-24 und die Akquisition eines führenden polnischen Händler-Acquirers Polskie eP?atno?ci (PeP) hat die Nets?Group in Polen eine solide Plattform mit einem starken Schwerpunkt auf E-Commerce aufgebaut. Diese Übernahmen folgten der großen Fusion mit der Concardis Payment Group im Jahr 2019, die die Präsenz der Nets?Group in der DACH-Region aufbaute, und der stärkeren strategischen Ausrichtung auf Services für Händler (Merchants) und kartenherausgebende Banken (Issuer) mit dem Verkauf des Account-to-Account-Geschäfts an Mastercard für 2,85 Milliarden Euro. Mit dieser Expansion hat die Nets?Group ihre Präsenz in wachstumsstarken Regionen sowie im E-Commerce deutlich erhöht, wobei letzterer nun rund 40 Prozent des Umsatzes von Merchant Services ausmacht.

CCV?Schweiz?SA verfügt über ein Portfolio von rund 34.000 Zahlungsterminals und beschäftigt rund 90 Mitarbeiter an drei Standorten in der Schweiz.

Die Übernahme wird voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen.

Über die Nets Group

Wir bei Nets sehen einfachere Produkte und Lösungen als Grundlage für Wachstum und Fortschritt ? sowohl in der Wirtschaft als auch der Gesellschaft. Mit Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark, und europaweit mehr als 4.000 Mitarbeitern helfen wir Finanzinstituten, Unternehmen und Händlern in Europa, ihren Kunden die Zukunft ein wenig zu erleichtern und gleichzeitig eine unübertroffene Sicherheit und Stabilität zu bieten. Eine Zukunft, die einfacher ist als heute. Das ist es, was uns antreibt. Durch die Fusion mit Concardis im Januar 2019 ist Nets auch in der DACH-Region tätig.

www.nets.eu

Über die CCV Group

CCV ist ein internationaler Anbieter von Zahlungslösungen, der über 600.000 Unternehmen in Europa End-to-End-Zahlungslösungen zur Verfügung stellt. Unser umfangreiches Portfolio umfasst eine Abwicklungsplattform, Online- und Closed-Loop-Zahlungen, Acquiring-Dienste und eine breite Palette von stationären und unbedienten Zahlungsterminals. Durch die fokussierte Partnerschaftsstrategie von CCV wie auch die direkten Angebote für KMUs sind wir in der Lage, führende Positionen in allen Heimatmärkten einzunehmen. Unser Hauptsitz liegt dabei in den Niederlanden. Unser Erfolg basiert auf Innovation und einem langfristigen kundenorientierten Engagement über Partnerschaften und die Zusammenarbeit mit KMUs.

www.ccv.eu