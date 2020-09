NEU: Das signotec Zeta

Das neuste Mitglied der signotec Familie ist eine unschlagbare Kombination aus zwei bereits bewährten Signaturpads – dem signotec Sigma und dem signotec Gamma. Bei der Entwicklung wurde explizit darauf geachtet, die Vorteile und Technologien beider Modelle perfekt miteinander zu vereinen: Die mit dem German Design Award ausgezeichnete Form des signotec Gamma und dessen Robustheit der ER-Technologie treffen auf das preisgünstige monochrome Display des signotec Sigma.

Wie alle Modelle der signotec Unterschriftenpads, wurde auch das signotec Zeta komplett in Eigenregie “Made in Germany” entwickelt und bündelt jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz. Das signotec Zeta verfügt über ein ca. 4,5-Zoll (11,4 cm) großes monochromes Display und die beliebte, langlebige ER-Technologie. Der Sensor reagiert dabei ausschließlich auf den batterielosen Spezialstift und zeichnet Bewegungen nicht nur mit 1.024 Druckstufen und bis zu 500 Hz Abtastrate auf, sondern erfasst auch die Bewegungen des Stifts in der Luft.

Dies ermöglicht eine sehr detailgenaue Digitalisierung der Unterschrift und einen entsprechend hohen Beweiswert in einem Gerichtsverfahren. Dank der Gerätekonstruktion ist auch beim signotec Zeta eine sehr hohe Lebensdauer der gehärteten Glasoberfläche von bis zu 30 Millionen Unterschriften zu erwarten.

Darüber hinaus verfügt das Zeta, wie alle signotec Unterschriftenpads, über einzigartige Sicherheitsmerkmale, wie beispielsweise die Signatur und die RSA-Verschlüsselung im gesicherten Speicher des Pads. Durch die plane Oberfläche ohne Kanten zwischen Sensor und Gehäuse bietet auch dieses Pad ein höchst angenehmes Unterschreiben.

Wir hoffen Sie sind genauso begeistert wie wir!

Sie können das signotec Zeta ab sofort in unserem Webstore vorbestellen.

Weitere Details finden Sie auf der Produktseite des signotec Zeta. Sollten Sie zusätzliche Produktinformationen wünschen oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter info@signotec.de.

Die signotec GmbH wurde 2000 gegründet und ist führender Hersteller von Hard- und Software zur Erfassung handgeschriebener elektronischer Signaturen.

Als Spezialist auf dem Gebiet der digitalen Erfassung von handgeschriebenen elektronischen Signaturen und als Technologieführer für die durchgängige elektronische Bearbeitung von Geschäftsprozessen rationalisieren wir das Dokumentenmanagement, generieren Einsparungspotentiale und garantieren höchste Sicherheit.

Hierfür bietet signotec unterschiedliche Signaturpads sowie eine umfangreiche Palette an Softwarelösungen für Pads und mobile Endgeräte an. All unsere Produkte zeugen von unserer konkurrenzlosen Qualität “made in Germany” und richten sich an sämtliche Unternehmen, sowohl grenz- als auch branchenübergreifend.