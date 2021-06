Neu: KeepTool Free für Oracle-Datenbanken

KeepTool Free enthält komfortable Abfrage- und SQL-Funktionen für Oracle-Datenbanken.

Der Data Content Browser ermöglicht das interaktive Abfragen von Daten per Query by Example oder SQL-Bedingungen. Benutzer können Abfragen nach MS-Excel exportieren und eigene Reports erzeugen. Darüber hinaus können INSERT-Skripte generiert werden, um Daten in andere Systeme zu übernehmen.

Das SQL Scratchpad ist eine hierarchisch organisierte Ablage für ad-hoc-Abfragen. Benutzer können den Query-Builder benutzen, um Abfragen interaktiv zu erzeugen. Ergebnismengen können tabellarisch dargestellt und nach Excel exportiert werden.

KeepTool Free ist ideal für Benutzer, die Datenabfragen erstellen wollen, ohne sich um Administrations- und Entwicklungsaufgaben kümmern zu müssen. Zum Beispiel können sie mit dem kostenlosen Werkzeug Hora Free Datenabfragen auf Kundensystemen ausführen, ohne dafür eine Lizenz erwerben zu müssen.

Auf der Seite https://keeptool.com/de/produkte/keeptool-free/ sind die Funktionen von KeepTool Free im Detail beschrieben.

KeepTool Professional und KeepTool Enterprise für anspruchsvollere Aufgaben

Weit über den Funktionsumfang von KeepTool Free hinausgehende Möglichkeiten bieten die kostenpflichtigen Editionen KeepTool Professional (https://keeptool.com/de/produkte/keeptool-professional/) und KeepTool Enterprise (https://keeptool.com/de/produkte/keeptool-enterprise/).

Die KeepTool GmbH mit Sitz in Berlin wurde 1997 von drei Ingenieuren und Mathematikern eines großen deutschen Software-Unternehmens gegründet. KeepTool entwickelt hochwertige Software-Tools für Oracle Datenbanken. Hora – eine Art Schweizer Messer für Datenbanken – war das erste Produkt, mit dem KeepTool an den Markt ging. Inzwischen bietet KeepTool neben Hora eine breite Palette von Tools an. Diese werden in den Editionen KeepTool Professional und KeepTool Enter-prise angeboten. KeepTool pflegt einen engen Kontakt zu seinen Kunden. Anregungen aus der Praxis fließen schnell in die Produktentwicklung ein. Neue Oracle-Features werden innerhalb kurzer Zeit unterstützt. Die Tools unterstützen die Arbeit von Software-Entwicklern und Datenbank-Administratoren.

Weitere Informationen finden Sie unter https://keeptool.de.