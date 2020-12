Neu: Leitfaden zur visuellen Projektplanung

Basierend auf der nachhaltigen Expertise von Corel im Bereich Projektarbeit, hat das Unternehmen jetzt einen Leitfaden zur visuellen Umsetzung von Projekten herausgegeben. Wer wissen möchte, wie sich die Planung von Aufgaben und Projekten vereinfachen lässt, kann den Leitfaden von der MindManager Webseite herunterladen: https://bit.ly/3khY4A6. ????

Studien belegen, dass 95 Prozent aller kognitiven Informationen durch das Sehen, also visuell, wahrgenommen werden. Umso einleuchtender ist es, dass die Visualisierung komplexer Informationen, wie sie bei der Planung von Projekten entstehen, die Realisation von Projekten erleichtert. ?Der wegweisende Leitfaden zur visuellen Projektplanung? gibt neben einer kurzen Einführung in das Projektmanagement konkrete Tipps für die Arbeit mit Visualisierungs-Toolkits.

Exemplarisch und praxisnah werden die Herausforderungen in der Projektplanung identifiziert und Lösungswege aufgezeigt. Optisch ansprechend werden die verschiedenen Möglichkeiten, die moderne Visualisierungstools bieten, vorgestellt und aufgezeigt, bei welchen Aufgabenstellungen ihr Einsatz besonders hilfreich ist. Themen wie effektive Brainstormingmethoden zu Beginn eines Projekts werden im Leitfaden ebenso behandelt, wie das richtige Priorisieren von Aufgaben, transparente Zuordnen der Ressourcen, Festlegen von Terminen, Erstellen einer aussagekräftigen Dokumentation, uvm.

Ergänzend dazu beinhaltet der Leitfaden konkrete Praxis- und Anwendungsbeispiele. Eingebunden ist außerdem eine Vielzahl an Links zu verschiedensten Projekt-Vorlagen. Projektmanager und Projektmitglieder können diese kostenfrei downloaden und für ihre eigene Arbeit nutzen.

Download ?Der wegweisende Leitfaden zur visuellen Projektplanung?: https://bit.ly/3khY4A6

