NEU! Trotz Corona neue LETO SB Terminal Serie

Wie schnell kann ein Produkt bei WES Systeme Electronic entstehen? Wann steht der Prototyp zum Test bereit? Wir zeigen hier einmalig an Hand einer vollständig neu konstruierten Serie den spannenden Ablauf.

Aktuell wurde eine komplett neue SB Terminal Serie konzipiert. Die LETO Serie sollte anders, abgerundet, farbig, interaktiv und vielseitig einsetzbar sein.

Und natürlich: Ungewöhnlich und noch nie dagewesen.

Nach 20 Tagen am CAD

Nach 20 Tagen am 3D CAD (Konstruktion) fand die erste Präsentation vor den Kollegen statt. Umfragen mit Designvarianten und Farben wurden durchgeführt.

Nach 30 Tagen war es vollbracht

Das neue LETO SB Terminal als freistehende und Wandvariante, mit diversen auswählbaren spannenden Optionen wie der LETO Wandtastatur war geboren.???

Und wie sieht die Serie nun eigentlich aus?

Nach 60 Tagen steht der faszinierende Prototyp im Showroom zum Test.

Ein erstklassiger und wandelbarer Terminal mit Glasfront vorne. Der 24? Monitor ist hell und reagiert superschnell, wie der PC. Glücklich macht auf den ersten und zweiten Blick die meeresblaue Farbe. Die edle LED Beleuchtung lässt den LETO SB Terminal strahlen.

Komplette Glasfront vorne

Freistehend oder für die Wand

Andere Farbe und Kundenlogo möglich

Monitorgröße von 21.5? bis 27″ wählbar

Optionales Zubehör: Barcode Scanner, Webcam, RFID, Kartenreader, Bezahlmodul, Bondrucker, Tastatur, Tastaturablage, PC

Wofür kann man den Terminal einsetzen?

Vielseitig, zeigen Sie Informationen und Angebote an und ermöglichen Sie Buchungen. Weisen Sie Mitarbeiter ein oder bieten Sie das Intranet an. Neben einer Maschine nutzen Sie den LETO SB Terminal freistehend oder an der Wand befestigt als HMI Bedieneinheit.

Wo finde ich weitere Informationen zum LETO SB Terminal?

Mühelos im Konfigurator unter

https://www.wes-electronic.de/de/produkte/leto-sb-terminal/konfigurator-leto-sb-terminal

Auf der Webseite unter https://www.wes-electronic.de/de/produkte/leto-sb-terminal

Wo finde ich erhellende Informationen für einen eigenen Prototypen?

5 einfache Schritte zum individuellen und serienreifen Prototypen https://www.wes-electronic.de/de/produkte/kundenspezifische-bedienterminals

Was macht WES Systeme Electronic GmbH einzigartig?

Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Informations-, Steuerungs- und Eingabesysteme. Dabei bieten wir Ihnen clevere Gesamtlösungen, aber auch Baugruppen und Komponenten. Was WES Systeme Electronic einzigartig macht? Wir sind spezialisiert auf die klein- bis mittelgroße Serienfertigung von kundenspezifischen Bedieneinheiten.

– Prototyp ab 1 Stück dauert ca. in 7-8 Wochen

– Design und Produktion, Support Made in Germany