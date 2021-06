Neu Wege zur Kapitalbeschaffung durch Ausgabe eines Blockchain-basierten digitalen Vermögenswerts.

Security Token Offerings (STO) sind eine vergleichsweise neue Methode der Kapitalbeschaffung bei Investoren. Im Rahmen eines STOs bieten Unternehmen interessierten Anlegern selbst erstellte Blockchain-Token an, die mit bestimmten Rechten verbunden sind, z.B. einer Beteiligung am Gewinn des Unternehmens. Unternehmen können dabei Eigenkapitalinstrumente (zBAktien), Fremdkapitalinstrumente (zB Anleihen) oder Hybridprodukte emittieren.

Security Token imitieren klassische Wertpapiere und können grundsätzlich wie Anleihen oder Aktien strukturiert sein. Die Inhaber erwerben einen Anspruch auf wiederkehrende Zahlungen (z. B. Zinsen, Dividenden) oder können Stimmrechte ausüben.

Security Token Offerings sind nicht die einzige Form der Kapitalbeschaffung durch die Ausgabe von eigenen Blockchain-Tokens.

Die verschiedenen Erscheinungsformen lassen sich unter dem Begriff Initial Coin Offering (ICO)zusammenfassen. Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch gehören dazu sowohl Security-Token als auch Utility-Token und Payment-Token.

Der Zweck der Payment Token ist die Zahlungsfunktion. Wenn ein Vertragspartner sie als Zahlungsmittel akzeptiert, können damit Waren oder Dienstleistungen gekauft werden. Bekanntester Payment Token ist Bitcoin.

Utility Token werden in erster Linie verwendet, um dem Inhaber einen Vorteil in Bezug auf ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung zu verschaffen. Sie sind am ehesten mit einem Schlüssel, der Zugang ermöglicht, oder einem Gutschein vergleichbar.

Was ist ein Non-Fungible Token (NFT)?

Die Blockchain-Technologie ist stets einer fortschreitenden Entwicklung unterworfen. Dabei werden auch neue Anwendungsmöglichkeiten geschaffen. Über Smart Contracts auf Blockchain-Plattformen können mittlerweile Token produziert werden, die nicht ersetzbar, nicht austauschbar und nicht inhaltsgleich sind, sondern individuelle Eigenschaften besitzen. Solche Token werden als Non-Fungible Token (NFTs) bezeichnet.

NFTs als digitaler Vermögenswert

In der eigentlichen Form stellen NFTs digitale Vermögenswerte dar, die keinen physischen Vermögenswert repräsentieren.

Bestes Beispiel ist das im März 2021 über das Auktionshaus Christie?s versteigerte Kunstwerk ?Everdays: The first 5000 days?, das im Original nur als digitale Signatur in der Blockchain besteht (Anm: Versteigerungsbetrag war umgerechnet knapp USD 70 Mio). Daneben werden auch andere Unikate, wie kurze Videosequenzen von NBA-Basketballspielen (NBA Top Shot), digitale Sammelkarten, Twitter-Beiträge und virtuelle Grundstücke in Computerspielen digital als NFTs verkauft.

NFTs als digitale Repräsentation

NFTs machen jedoch nicht vor digitalen Vermögenswerten halt und werden auch physische Vermögenswerte, wie Immobilien, Kunstgemälde, Oldtimer, als NFTs ?tokenisiert? (sog ?Digital Twins?). Mitunter kann der ein Eigentums- oder Miteigentumsrecht repräsentierende NFT als Security Token qualifiziert werden, sodass hier finanzaufsichtsrechtliche Folgen (zB Prospektpflicht) zu beachten sind.

